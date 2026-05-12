■これまでのあらすじ

兄夫婦の家を出禁になったことが納得いかない妹。義姉の服をもらってあげようとしただけなのになぜ責められないといけないのか。「家族なんだから」許されて当然。それなのに彼氏やパート先の同僚からは「普通にアウト」と言われて…。

えっ、待って待って。誰に話しても理解してもらえないんだけど？ みんな私が悪いみたいに言うのなんで？だって、家族って許し合うものですよね。許せないお義姉さんがおかしいだけのことなのに。

えっ…、もしかして私がおかしいの？私の思っている当たり前は、世間では当たり前じゃないの…？さらには彼氏から弟や私のことが職場で噂になっていると知らされ…「しばらく距離をおかない？」と言われてしまったのです。やばい…もしかして…本当にダメなことだった…？アプリ限定！義妹と義弟それぞれのその後は…もしかして、私っておかしい…？少しずつ自分の非常識さに気づき始めた義妹は…母として、人として。義妹は変われる？一方、義弟は…父親の紹介で働き始め、兄夫婦に返済を始めた義弟。しかし世間の風は冷たくて…全6話(web2話・アプリ限定4話)！毎日更新。イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)