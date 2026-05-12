3年前に亡くなった父がストリートビューに…「えっ、まだいる？」美談のはずが急に怖い！更新後も消えない姿にゾッ！【作者に聞く】
ああああGoogleストリートビューを見ていたら、そこに映っていたのは3年前に亡くなった父親だった――。そんな不穏な導入で始まる漫画「Googleストリートビュー」が、読者の間で話題となっている。作品を描いたのは、シュールなギャグ漫画を日々投稿している伊東(@ito_44_3)さん。笑えるのに妙に怖い、“じわじわ来る違和感”がクセになる作品だ。
【漫画】本編を読む
■亡き父が“そこにいる”
ストリートビューは、見知らぬ土地を下見したり、昔住んでいた街を懐かしんだりできる便利なサービスだ。そんな中、主人公は偶然、画面の中に亡き父の姿を発見する。「また会えた」という嬉しさと同時に、「更新されたら消えてしまうかもしれない」という寂しさも押し寄せる。
■更新されたはずなのに”まだ居る”!?
ストリートビューの画像は通常、数年ごとに更新される。しかし作中では、最近更新されたばかりにもかかわらず、父親の姿が変わらず残っていた。ここから物語は、一気に不穏な方向へ転がり始める。
■“美談”から生まれた不気味な発想
伊東さんは、「亡くなった家族やペットがストリートビューに写っていて感動した、という話から着想を得た」と語る。会いたい人がそこに残り続けてくれる――最初は温かな話にも思える。しかし、“更新されても消えない”という一点が加わるだけで、空気はまるで別物になる。
■父親はなぜそこに残っているのか
読者からは「死因が気になる」「何か未練があったのでは」といった声も寄せられたという。これについて伊東さんは「特に深くは考えていませんが、普通に病気とかですかね…？」とコメント。ただ、“理由がはっきりしない”からこそ、不気味さが増しているともいえそうだ。
■毎日投稿だからこそ生まれる発想
Xで毎日漫画を投稿し続けている伊東さん。「何がヒットするかはいまだに分からない」としつつも、ルーティン化することで制作を継続しているという。バズ作品をまとめた5コマ漫画もKindleで無料公開中。怖いのに笑える、独特な空気感を楽しみたい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■亡き父が“そこにいる”
■更新されたはずなのに”まだ居る”!?
ストリートビューの画像は通常、数年ごとに更新される。しかし作中では、最近更新されたばかりにもかかわらず、父親の姿が変わらず残っていた。ここから物語は、一気に不穏な方向へ転がり始める。
■“美談”から生まれた不気味な発想
伊東さんは、「亡くなった家族やペットがストリートビューに写っていて感動した、という話から着想を得た」と語る。会いたい人がそこに残り続けてくれる――最初は温かな話にも思える。しかし、“更新されても消えない”という一点が加わるだけで、空気はまるで別物になる。
■父親はなぜそこに残っているのか
読者からは「死因が気になる」「何か未練があったのでは」といった声も寄せられたという。これについて伊東さんは「特に深くは考えていませんが、普通に病気とかですかね…？」とコメント。ただ、“理由がはっきりしない”からこそ、不気味さが増しているともいえそうだ。
■毎日投稿だからこそ生まれる発想
Xで毎日漫画を投稿し続けている伊東さん。「何がヒットするかはいまだに分からない」としつつも、ルーティン化することで制作を継続しているという。バズ作品をまとめた5コマ漫画もKindleで無料公開中。怖いのに笑える、独特な空気感を楽しみたい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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