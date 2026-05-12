阪神・森下翔太外野手（２５）が１１日、敵地・神宮での首位攻防戦に向けて意気込みを示した。１２日からヤクルト２連戦。初戦の相手先発・吉村、２戦目に先発予定の山野とは、通算成績でいずれも打率４割以上の好相性を誇っている。チームは１分けを挟み、カード初戦は５連敗中。再び連勝街道を目指し、背番号１が攻撃陣をけん引していく。

過度な気負いもなければ、悪いイメージも当然ない。１２日からは１ゲーム差で追う首位・ヤクルトとの直接対決。森下は「まだ５月でシーズンは始まったばかり。まだまだ（試合は）あるので」と長丁場のペナントレースを踏まえ、平常心を強調した。

目の前の１試合に全力を尽くす中で、心強いデータも後押しする。１２日の相手先発・吉村とは通算で２８打数１２安打５打点。２本塁打を放っており、打率・４２９のハイアベレージを残す。１３日の先発が予想される山野とも通算で１３打数６安打３打点、１本塁打。こちらも打率・４６２と相性の良さが際立っている。

４月２８日からのヤクルト３連戦では吉村、山野と対戦して、いずれも３打数１安打。山野と対戦した４月２９日にチームは勝利を収め、開幕から好調だった相手左腕に今季初めて土を付けた。

「自分は、そこまで苦手意識があるわけではない。本当にいつも通り、まずは自分の状態、パフォーマンスを上げるためにやるだけ」とスタンスはブレない。「それで相手のピッチャーにアジャストしていくという感じでやっています」と打席内での意識を明かした。

ここまで打率・３１４、９本塁打、２０打点。４月２８日・ヤクルト戦（神宮）から９日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）まで１１戦連続安打も記録し、コンスタントに快音を響かせている。特に８日のＤｅＮＡ戦では、２点を追う６回先頭で平良から９号ソロ。初球を完璧に捉え、零敗を阻んだ。翌９日も初回２死で左翼フェンス直撃の二塁打。あとわずかで本塁打という、強烈な打球に本拠地が沸いた。

「今は甲子園以外の球場は、どこでもホームラン（になる）チャンスだと思う。甲子園だけ風とかもあって、なかなか難しいですけど、それ以外だったらどこでも（本塁打の）可能性があるんじゃないかな」と森下。６カード連続でカード初戦白星なしの現状にも終止符を打って、猛虎を上昇気流に乗せる。