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知らないと損をする？ポイントを重ね取りする「チャージ錬金」の仕組みと最適解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【笑】チャージ錬金最適解はTOYOTA WALLETってマジですか ﾋﾋｰﾝ」と題した動画を公開した。動画では、出演者のネコ山が、クレジットカードから電子マネーへ次々とチャージを繰り返すことでポイント還元を重ね取りする「チャージ錬金」の仕組みと、その最適解について解説している。



ネコ山はまず、チャージするたびにポイントが貯まる「チャージ錬金」の基本ルートを提示する。しかし、「楽天カードからJAL Payへのチャージはポイントが使えない」と指摘し、無計画にチャージをすれば良いわけではないと注意を促した。



動画の大きな特徴は、それぞれの決済アプリの特性に合わせた具体的な活用法を指南している点にある。例えばネコ山は、他社クレジットカードからのチャージ上限が月5万円と低い「au PAY」について、楽天ペイでは支払えない水道代やガス代などの「請求書払い」に充てるのが最適だと語る。また、現在の基本還元率が0%となってしまった「TOYOTA Wallet」についても、キャンペーンが開催されていない時の普段使いや、Suicaへのチャージ用途として活用できると説明した。



さらに、ポイ活の“ガチ勢”の戦い方にも言及する。彼らは日々の細々とした還元率を追うだけでなく、クレジットカードの大型キャンペーンが開催された際に一気に高額のチャージを行い、数千円から数万円単位の利益を獲得しているという。ネコ山は「お金持っていると人生の選択肢が広がる」と述べ、効率的に資産を増やす重要性を説いた。



その他にも、住信SBIネット銀行のランクダウンによって無料振込回数が減ってしまったという視聴者の声に対し、「使っていないクレジットカードの引き落とし先を住信SBI銀行にしておいて、毎月Suicaに1円チャージする」という、条件をクリアするためのマニアックな裏技も紹介。「最初にやらなきゃいけないのは既存民を喜ばせること」と、既存ユーザーへの冷遇に苦言を呈する一幕もあった。



ポイント還元の仕組みは日々変化しており、常に最新の情報を追って適応していく必要がある。この動画は、単なる節約術にとどまらず、制度を熟知して効率的に資産を構築する「ポイ活」の奥深さを知るための、格好の教科書となっている。