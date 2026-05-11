SEVENTEENの“万能末っ子”ことDINOが、“サブキャラ”Picheolinとして正式デビューする。

HYBEミュージックグループのレーベルPledis Entertainmentによると、Picheolinは来る8月3日に1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』を発表する。

1990年代のストリートカルチャー「ギルボード」を、漢字の「吉」と英語の「BOARD（板、舞台）」で再解釈したアルバムタイトルが興味深い。街頭舞台を舞台に国民的な盛り上がりをもたらすという抱負と、これを通じて皆の人生が「吉」であるように願う気持ちが込められたタイトルだ。

Picheolinは、屈指の歌謡企画会社BOMGを率いる代表であり、情に厚く、熱気あふれるプロデューサーという設定のキャラクターだ。2021年のSEVENTEENファンミーティングのVCRに初登場して以来、ファンから絶えず愛されてきた。

彼は1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』を通じて、親しみやすいお節介さで人々の物語をサンプリングし、それを音楽としてリミックスする「道の上のプロデューサー」として飛躍する予定だ。

HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに掲載された「Monday Spotlight | Interview with Picheolin, Herald of Heung (Hype) （月曜招待席『興』の守護者 Picheolin 電撃インタビュー）」は、ウェルメイドなB級感性のアルバムを予告し、注目を集めている。異なる時代に存在した複数のPicheolinが朝の教養番組に出演し、それぞれ歩んできた「興の道」を紹介する映像となっている。