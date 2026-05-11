株式会社エツミは、カジュアルデザインのカメラバッグ「blanc ショルダーM」を5月8日（金）に発売した。

blancは、撮影用途と普段使いの両立を意識したバッグシリーズ。キルティング生地を採用した「blanc カメラトートバッグ」（M/L）が発売済み。

ショルダータイプを採用する今回の新製品は、バッグ全体をクッション材で囲み、収納した機材を衝撃から保護する。表地には、耐水性と耐久性を兼ね備えた裏面PVC加工素材を採用した。

収納の目安は、レンズ交換式カメラと交換レンズ2本。

中仕切りを外して使用する際にも型崩れしにくいという。また、中仕切りをボトルホルダーとしても利用できる。

前面には、レンズキャップやバッテリーなど、すぐに取り出したい小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。ポケットの内部にはキーフックコードを備える。背面にもスリット式のファスナーポケットを備える。

本体色としてブラック、ホワイト、スモークグリーンを用意する。

ブラック

ホワイト

スモークグリーン

外形寸法：310×170×200mm 内形寸法：230×130×170mm 重量：270g 価格：4,950円