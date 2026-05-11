水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　5月11日〜17日の運勢

【2026年5月11日〜17日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢区切りをつけて次へ。受け入れて、自然体で過ごそう

流れに身をまかせるほど、よい結果につながりやすい時期です。終わることや離れるものがあっても、それは新しいチャンスが訪れるサイン。執着せずに手放して。12日はボヤキや小言が増えそうな暗示。不満はそのまま口にせず、柔らかい表現に変えましょう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢予想外の出来事から新たな発想が生まれる。方向転換も◎

ブレーキがかかるようなイレギュラーな出来事があっても、それは見落としていたことに気づけるチャンス。その気づきから、16日には新しいアイディアが芽生えそう。 少し前に思いつきで始めたことも、ここで方向性がクリアに。うまくいかないからと投げやりにならないで。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢素直さが人間関係を明るくする。17日には“何か”をスタート！

相手の好意を素直に受け取るほど、幸運が大きくふくらみます。遠慮しすぎ、謙遜しすぎは運気を低下させてしまうかも。とくに14日は、気をつかいすぎない姿勢が吉。また17日の新月は、大事な連絡や決断などで、“物事を始めるきっかけ”をつくると吉。だれかに相談しながら進めると、満足できる結果につながります。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢行動力が運を開く。「できる！」と感じたことは思いきって挑戦

直感が新しい扉を開く時期。未経験の分野にも気軽に挑めるので、ずっと気になっていたこと、ふと興味が湧いたことには思いきってチャレンジを。ただし、深く考えずに動いて苦労することも。勢いは大事だけど、最初の確認だけはていねいに。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢努力を形にするための土台作りを。迷ったら“定番”を選んで

今年から取り組みはじめたことを、今月のうちに形にすると◎。得られる実りが増えて、定着しやすくなります。そのため今週は、準備や根回し、スケジュール管理をしっかりと。また口コミなどで、評判のいい“定番”を選ぶのも開運行動。16日は信頼できる情報を参考に。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢心のままに行動範囲を広げ、新しい出会いを楽しんで

心が外へと向かい、新しい出会いや刺激を求めるように。初めての場所や人との交流、新鮮な刺激を感じられる環境が、思いがけないチャンスを連れてきます。一方で、停滞感のある人間関係は気分をくもらせがち。17日はあえて少し距離をおく意識を持つと、ハッピーな流れが戻ってくるでしょう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢楽しい未来をつくるための調整期間。一歩ずつ前へ

「がんばっているのに思いどおりに進まない」と感じることがあるかもしれませんが、止まっているように見えて、実は次のステージへ向かうための準備は進行中です。あせらずに、今できることをていねいに積み重ねていきましょう。11日は“いつもの逆”を選択すると、うれしい展開が舞い込む予感。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢大事なのは“今”！楽しむことからチャンスが生まれる

先の心配より、今の自分がときめくことを優先しましょう。好きなことに没頭するほど、おもしろい話や新しい出会いが舞い込んで、運気も上昇。12日はオンとオフをきちんと切り替えると◎。ワクワクする出来事やうれしい話に出会えて、仕事効率もアップ！

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢心の引っ掛かりを処理し、軽やかな運気に乗って

「早めの見直し、調整、改善」が今週のテーマ。気になっていることはそのままにせず、手をつけたり、工夫したりすると、夏に向けたいい流れが生まれます。特にお金に関する不安や疑問と向き合うと吉。13日は、小さな挑戦を1つしましょう。運気を好転させるきっかけに。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢人の言葉を素直に受け取って。忘れていた大事なことを思い出せる

周囲の言葉に耳を傾けましょう。仕事や人間関係、お金や暮らしのモヤモヤに、だれかのひと言が自分では気づけなかった視点を与えてくれます。14日は褒められたこと、勧められたことに挑戦すると新たな発見が。11日は会話の中で「でも」「だって」は控えて。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



