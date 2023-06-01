お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（50）が11日、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の発言に端を発した「いじめを受けている先輩芸人」騒動について謝罪した。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオが騒然となった。

この話がネットニュースとなり、一気に拡散。当該芸人が誰かとネット上で話題となっていた。

10日夜、高橋の相方の八木真澄（51）がまず間を取り持つ形で謝罪。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です 中山功太とも電話で話をさせてもらいました 功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」などと謝罪していた。

そして高橋が11日にXを更新。「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪した。

続けて「功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました」と記述。

「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」とつづった。