Photo: 山田卓立

トレランシューズのような軽やかさは魅力だけど、登山靴の安心感もやっぱり捨てがたい。最近は山でも軽量なシューズを見かける機会が増えたが、「あれで本当に大丈夫なのか…」と感じる人も多いはずだ。楽なのはわかる。でも安全性はどうなのか。

そのバランスに悩むなら、HOKA（ホカ）の「MAFATE HIKE」（税込31,900円）がひとつの答えになるかもしれない。

HOKAのファーストプロダクト「Mafate」

Photo: 山田卓立

厚底ランニングシューズの文脈で一気に市民権を得たHOKA。フランス発のブランドとして2009年にスタートし、「CLIFTON」や「BONDI」といったロードモデルで、クッションで走るという新しい価値観を提示してきた。いまや「CLIFTON 10」「BONDI 9」といったアップデートを重ね、HOKA＝厚底というイメージは揺るがない。

今でこそ、「CLIFTON」や「BONDI」がHOKAの定番として知られているが、そのルーツは「Mafate」。HOKAのファーストプロダクトとしてデビューしてから、厚底をロードシューズにインストールしていったという経緯がある。そして、より長距離、よりタフな環境に対応する方向へ進化してきた。そのなかで、「走れる登山靴」というポジションで登場したのが「MAFATE HIKE」である。

「足裏は自由、足首は安心」というバランス

Photo: 山田卓立

Mafateシリーズのなかでも、このMAFATE HIKEはその名の通り「ハイク寄り」の設計だ。ただし、従来の登山靴とはアプローチが少し違う。

まずはソール。2層構造のEVAミッドソールによって、クッション性がかなり高い。それでいて沈み込みすぎず、ロッカー形状によって自然と前に転がる、トレイルランの思想を残したままハイクに寄せている。

一方で、いわゆる登山靴に入っているような強いシャンクは搭載していない。その代わりに、厚みのあるミッドソールと構造全体で安定性を作っているのが特徴だ。さらに、かかとにはTPUの外部スタビライザーを配置し、着地時のブレを抑えている。

Photo: 山田卓立

アウトソールにはVibram® Megagripを採用。5mmラグとあわせて、濡れた路面や不安定なトレイルでもしっかり地面を捉える。このあたりの安心感は、しっかり登山靴の文脈にある。

履いてみると印象はよりはっきりとする。HOKAらしい厚底クッションで足裏は柔らかいのに、足首まわりはARIAPRENE®カラーによってしっかりホールドされる。この「足裏は自由、足首は安心」というバランスが絶妙だ。

Image: HOKA 現在のカラバリはブラック/アステロイド（右）とタイム /イエロー ゴールドの2色展開

そしてなにより、この構造だからこそ走れる。ガチの登山靴のように「固めて止める」のではなく、クッションとロッカーで「流しながら進む」。にもかかわらず、Megagripのグリップで不安は少ない。

結果としての印象はシンプルで、これは確かに「走れる登山靴」だ。