アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼氏の条件」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】マジで！？ 女性たちが語る「妥協できる彼氏の条件」TOP回答は？（図解：8枚）

「妥協できる」条件は外見＆経済力

調査は1月29日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「『理想の彼氏』の条件として最も重視するのはどれですか？」と質問すると、「内面（優しさ・誠実さ・価値観の一致）」が52人で最も多く、次いで「相性（話しやすさ・居心地のよさ）」（29人）、「外見（清潔感・顔・スタイル）」（10人）、「経済力（年収・職業の安定）」（9人）の順となりました。

さらに、「理想の条件のうち『これなら妥協できる』と思うのはどれですか？」と質問すると、最も多かった回答は「外見（清潔感・顔・スタイル）」（73人）でした。次いで、「経済力（年収・職業の安定）」（22人）、「相性（話しやすさ・居心地のよさ）」（4人）、「内面（優しさ・誠実さ・価値観の一致）」（1人）となりました。

「外見」と「経済力」を合わせると95人と多数を占めた一方で、「相性」と「内面」の合計は5人にとどまりました。

また、妥協できる理由を自由回答形式で尋ねると、「外見」について、「外見よりそれ以外の方が大事だから」「外見は付き合ってからでも変えられるから」「どのレベルかにもよるけど、中身がよかったらかっこよく見えてくることもある」などの回答が寄せられました。

「経済力」については、「私が頑張ればよいから」「収入が高くなくても生活できれば問題ない」「経済力は補えばいいと思うから」、「相性」については、「居心地がよくなるように、自分で変えようと努力することができるから」「そのうち、慣れるから」「なんとかなると思うから」などの回答がありました。

「内面」と答えた1人は、「浮気をされても物をくれたりすれば許せるから」と回答しています。

同社は「内面を妥協できる回答は1人にとどまり、全体としては誠実さや価値観の一致が“譲れない条件”として強く認識されている結果になっています」とコメントを寄せています。

女性の皆さん、相性がよい相手であれば、「経済力」や「外見」は妥協できますか？ それとも……？