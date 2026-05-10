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意外と知らない？挨拶を無視する人の「わからせたい」心理とは。心に隠れた6つの問題点と対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【真相】挨拶なし、返さない人は要注意！心の中に隠れている問題点6選と対処法」と題した動画を公開した。動画では、日常で遭遇する「挨拶を無視する人」の心理構造と、それに振り回されないための賢い対処法について解説している。



Ryotaはまず、挨拶を「今日あなたとコミュニケーションを取る準備がある」「敵対心がない」ことを示す行動だと定義する。その上で、あからさまに挨拶を返さない人の背景には、主に6つの心理的な問題点が隠れていると指摘した。



その心理とは、「不満を態度で示している」「自分のほうが上だと思っている」「察して機嫌を取って欲しい」「敵対心を持っている」「集団として受け入れていない」「わからせたいと思っている」の6つである。



例えば「察して機嫌を取って欲しい」と考える人は、自らの不機嫌さをアピールするために挨拶を意図的に無視する。また、自分の方が上だと思っている「ナルシスト」タイプは、自分だけは挨拶をされたいが、自分からはしないという一方的な要求を抱いているという。さらに、嫉妬や妬みから生じる敵対心や、相手を異物とみなして排除しようとする集団心理など、挨拶無視の背景にある複雑な心の動きを具体例を交えて紐解いた。



このような理不尽な相手への対処法として、Ryotaは「周りを味方とする行動を取ろう」と提唱する。当事者同士の関係性に固執するのではなく、周囲の人間関係を広げることが重要だという。「その人を利用して他の人にどう思ってもらうか」という考え方を持ち、周囲から挨拶をしている印象の良い人と認識されることで、自分自身が心地よく過ごせる環境を作ることが鍵になると語った。



最後にRyotaは、挨拶は人間関係の基本であり入り口であると改めて強調する。挨拶をしない人はコミュニケーションの入り口を自ら閉ざしており、周囲に不快感を与えていると指摘。相手の心理を冷静に分析し、適切な距離感を保ちながら対処することの重要性を説き、動画を締めくくった。