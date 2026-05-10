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動画投稿者のkiriharaが、「OSMO POCKET4Pの新情報が魅力的過ぎた！／Insta360 Luna Ultraもかなり攻めた機種になりそう」と題した動画を公開した。注目の次世代ジンバルカメラであるDJI「Osmo Pocket 4P」とInsta360「Luna Ultra」の最新リーク情報を基に、両機種のスペックや特徴を徹底比較している。



まず「Osmo Pocket 4P」について、新メインセンサーとして1インチのOmniVision 50MPセンサーを搭載し、これまでにない17ストップのダイナミックレンジを実現すると紹介。さらに、新カラープロファイル「D-Log 2」の採用により「色編集はとてもやりやすくなったので、プロ版ではそれ以上の性能と新プロファイルでかなりいじりがいがありそう」と評価した。望遠用センサーにはソニー製のIMX09Aを採用し、光学3倍ズームに対応。最大解像度は6K/60FPSに向上し、編集時のクロップ耐性が上がった点も大きなメリットとして挙げられた。価格は単体で10万円前後になると予想されている。



一方、「Luna Ultra」については、操作ボタンやスクリーンを丸ごと磁力で取り外せるモジュラー設計が明らかになった。これにより、本体を離れた場所に置いて手元で画角を確認しながら操作する「完全ワンオペ」が可能になる。8K解像度や最大12倍ズームなど、スペック面ではPocket 4Pを上回る部分も多い。しかし、複雑な機構による排熱問題や通信の安定性、画質処理への影響といった懸念点も同時に指摘された。



総括として、kiriharaは両者を「堅実にアップデートしてきているPocket 4P」と「ある種攻めた機種であるLuna Ultra」と対比した。今後公開される先行レビューでの詳細な画質比較や、安定性の検証に大きな注目が集まっている。