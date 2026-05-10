千葉vs町田 スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](フクアリ)
※17:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 41 安井拓也
控え
GK 35 若原智哉
DF 11 米倉恒貴
MF 4 田口泰士
MF 18 杉山直宏
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 44 品田愛斗
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 24 キム・ミンテ
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
※17:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 41 安井拓也
控え
GK 35 若原智哉
DF 11 米倉恒貴
MF 18 杉山直宏
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 44 品田愛斗
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 24 キム・ミンテ
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛