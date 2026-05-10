[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](フクアリ)

※17:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 3 久保庭良太

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 6 エドゥアルド

MF 8 津久井匠海

MF 15 前貴之

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 41 安井拓也

控え

GK 35 若原智哉

DF 11 米倉恒貴

MF 4 田口泰士

MF 18 杉山直宏

MF 33 猪狩祐真

MF 37 姫野誠

MF 44 品田愛斗

FW 7 田中和樹

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 27 エリキ

MF 34 徳村楓大

MF 88 中村帆高

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

DF 2 今井智基

DF 24 キム・ミンテ

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 23 白崎凌兵

FW 9 藤尾翔太

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛