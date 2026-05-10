ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】ロアッソ熊本5試合ぶり黒星 琉球に1ー0明治安田J2・J… 【速報】ロアッソ熊本5試合ぶり黒星 琉球に1ー0明治安田J2・J3百年構想リーグ 【速報】ロアッソ熊本5試合ぶり黒星 琉球に1ー0明治安田J2・J3百年構想リーグ 2026年5月10日 16時7分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節でロアッソ熊本は、FC琉球と対戦し、1対0で敗北しました。 ロアッソは5試合ぶりの黒星で特別大会のホーム最終節を終えました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” ベランダで見つけた「ハトの卵」勝手に捨てたら法律違反！？ 市役所に聞いて、正しく処理してみたら意外と… 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, 上田, 思いやり, 大学, 葬祭, 金属加工, 生花, 横浜, 置床工事, 寺田屋