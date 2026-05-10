離婚後に元夫の同意なく体外受精で妊娠した韓国女優（44）、生後6カ月の娘の顔を初公開

女優のイ・シヨン（44）が、第2子となる娘の顔を初公開した。

イ・シヨンは5月8日、自身のSNSに「おじさん、おばさんたち、みんな幸せな父母の日を過ごしてください（Feat. 奮闘するおばあちゃんの声にご注意）」というコメントとともに動画を公開した。

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公開された映像には、黄色のかわいらしい服を着た娘の姿が収められていた。ふっくらとした頬と整った目鼻立ちが視線を引きつける。

（画像＝イ・シヨンSNS）イ・シヨンの娘

なお、イ・シヨンは2017年に9歳年上の実業家と結婚し、翌年に長男を出産したが、2025年3月に離婚を発表した。

その後、不妊治療のために冷凍保存していた受精卵を、元夫の同意を得ずに移植したことを公表し、物議を醸した。さらに2025年11月には長女を出産し、現在は2人の子どもの母として育児と活動を両立している。

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home−俺と世界の絶望−』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。