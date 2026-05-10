ブラックピンク・リサ発！ “前髪1本”が可愛すぎ「スピットカール」が再流行中

ブラックピンク・リサの最新ヘアが、海外SNSでじわじわ大ブーム。きっかけは、ファッションの最大級イベント、メットガラ2026で披露した“額に1本だけ流したウェーブ前髪”。「急にオシャレ見えする」「色気が出る」とTikTokで真似する人が続出しているんです。

「前髪1本だけ」が逆に可愛い…！

今回リサが取り入れていたのは、“Spit Curl（スピットカール）”と呼ばれるヘアアレンジ。顔まわりに細く残した毛束を、S字っぽく流す、額に沿わせる、あえて1本だけ垂らすのが特徴です。

海外では「Y2K感ある！」「ブローだけで一気におしゃれガール」「盛ってないのに顔が強く見える」など、美容系TikTokで話題に。

この“スピットカール”、実は新しいようで昔からあるヘア。90年代～2000年代初期の海外セレブや、オールドハリウッド風ヘアでも定番だったアレンジなんです。

しかも、このヘアのいいところは“ガチ巻き不要”なところ。ポニーテールやお団子に、顔まわりだけ少し残して巻くだけなので、「頑張りすぎ感が出ない」のも人気の理由です。

Photo:Aflo