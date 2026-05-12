ローソンのお惣菜、一流料理人が本気でジャッジ。全員合格を出した「夏の食欲を掻き立てるお弁当」とは。

2026年5月9日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気ジャッジ企画に、ローソンが5年ぶりに参戦しました。

従業員のイチ押し10品を、一流料理人が合格・不合格でジャッジする企画。7人中4人以上から合格の札が上がると、合格となります。

今回の結果は、10品中9品が合格。そのうち7品が「満場一致合格」を獲得する大快挙。

料理人全員をうならせたオリジナル商品の中には、暑い夏に食べたくなるようなメニューが多くありました。3商品を取り上げます。

たっぷりの野菜にスパイスも

●ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)

温めたもち麦ご飯と冷たい具材を混ぜて食べる、新感覚のお弁当。消化に良くミネラル・ビタミンも摂取できるオクラ、なめこ、長芋、疲労回復に効果のある蒸し鶏など、食材は全7種。皮ごと丸搾りしたゆずを使ったポン酢で、爽やかに楽しめます。

「レストラン ラリューム」の進藤佳明氏がまず絶賛したのは、ご飯で使われている押し麦の美味しさ。適切なポン酢の量や、旨味とちょうど良いバランスを生むなめこのチョイスまで、総合的に評価していました。

価格は592円。

●盛岡風冷麺

ぷりぷり食感の生麺に、牛骨・チキンエキス・和風出汁を合わせた奥深いスープを絡めて味わう冷麺。隠し味にリンゴ酢とリンゴ果汁を加えることで、さっぱりとした味わいに。脂身の少ない肩ロースチャーシューや本格的なキムチなど、具材にもこだわっています。

麺に衝撃を受けたと話すのが、「PASTAIONE OKINAWA」の玉城愛子氏。ツルっとした喉越しと噛み応えの弾力、さらに時間が経っても水分を吸わない点が評価ポイントに。飽きず、食べ疲れない日本人向けの味と、スープの美味しさについてもコメントしています。

価格は646円。

●新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)

店舗内のキッチンで出来立ての美味しさを提供する「まちかど厨房」シリーズで、絶対的な人気を誇るカツカレー。旨味たっぷりのロース肉を薄衣で仕上げた厚さ2cmのカツと、20種類のスパイスにデーツやウスターソースを入れたカレールゥとの相性は抜群です。

「おにく花柳」の片柳遥氏は、「これ（合格の札）を4つ出したいくらい」と大絶賛。「今までのジャッジで色んなとんかつ食べさせてもらいましたけど、間違いなく一番美味しかった」とコメントし、その美味しさから"肉の旨さを十分に楽しめるカツ"と表現しました。

価格は697円。

この3品に加え、「塩昆布と沢庵おにぎり（国産もち麦入り）」（138円）、「NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入」（149円）、「プレミアムおにぎり 焼さけハラミ」（297円）、「サクッと！からあげクン」（298円）が満場一致合格のメニューとなります。

定番から個性派まで、食のプロをも唸らせたお惣菜の数々。この夏、一度味わってみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）