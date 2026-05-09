この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルのYOU氏が「【徹底解説】563A に投資すべき？利回り15%は本当か？次世代カバコETFの「すごい仕組み」と「恐ろしい罠」を全て解説！JEPQ/QQQI/GPIQと徹底比較！」と題した動画を公開した。日本の高配当株投資家を騒がせている次世代カバード・コールETF「563A」の仕組みと罠について解説している。



563Aの正式名称は「グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF」。ハイテク株の王者であるNASDAQ100に投資しながら、オプション取引を毎日繰り返すことで、年換算15%という野心的な利回りと毎月分配を目指す商品だ。



動画では、従来のカバード・コールETFの代名詞である「QYLD」が抱えていた、1ヶ月間という期間の長さや、株の100%にフタをしてしまうことによる「成長阻害」などの弱点を指摘。それに対し563Aは、「0DTE」と呼ばれる当日満期のオプションを採用し、毎日取引を行うことでこれらの弱点を克服していると解説した。さらに、15%の利益が出る分「だけ」オプションを売るため、値上がり益も狙えるという画期的な仕組みを紹介している。また、二重課税調整の対象となるため、確定申告の手間なく税制上の不利を回避できる点も大きなメリットとして挙げた。



一方で、絶対に知っておくべき弱点として、フタをする割合が少ないため「防御力が薄い」ことや、1日だけの約束であるため「引け間際の急変に弱い」ことを指摘している。



YOU氏は、563Aを「これからの高配当投資の新しいスタンダードになる素晴らしい仕組み」と評価しつつも、日本の市場での実績データが足りない点に触れ、「あと半年は、本気で買うのを待ってもいいのではないか」と提言。画期的な金融商品に対しても、冷静にリスクを見極めることの重要性を読者に投げかけている。