5月9日、京都競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1400m）は、角田大和騎乗の12番人気、ローマンレイク（牝5・栗東・松永幹夫）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のララバッカナール（牝5・栗東・佐藤悠太）、3着にグディンナ（牝5・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは1:23.8（良）。

2番人気で池添謙一騎乗、ヒミノエトワール（牝4・栗東・宮地貴稔）は、7着敗退。

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12番人気の伏兵がV

角田大和騎乗の12番人気、ローマンレイクが抜け出して波乱を演出した。スタートから行きっぷり良く好位3番手付近で流れに乗ると、道中は内々でロスなく立ち回る形。直線でも空いたスペースから一気に抜け出した。最後は1番人気馬の追撃をクビ差凌いで快勝。単勝1万1970円、3連単163万500円の高配当決着となっている。

ローマンレイク 15戦2勝

（牝5・栗東・松永幹夫）

父：ドレフォン

母：メジロオードリー

母父：スペシャルウィーク

馬主：シルクレーシング

生産者：レイクヴィラファーム