◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３。第３日は、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）の難しい位置に設定され、計１３発（１１人）も「池ポチャ」があった。

昨季の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）、今季１勝でメルセデスポイントランク２位の菅楓華（ニトリ）も池ポチャ。菅と小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は打ち直しの第３打も池に落とし、痛恨の２発の池ポチャとなった。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャは、プロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーンの下に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険がある。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打は、ティーエリアが最善策となる。池に落とした場合、ボギーでしのぐことは難しく、ダブルボギー以上を覚悟しなければならない。

第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発。７人が池にボールを落とした。平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）となった。

第２日のピンポジションは手前から１８ヤード、奥から１０ヤード（実測１０２ヤード）。２段グリーンの上に設定されたため、易しいホールとなり、平均スコアはパーを下回る２・９２４４（難度は１８ホール中１６番目）となった。

第３日のピンポジションは、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）。第１日と同様に難しい位置となった。さらに、強風が吹き荒れるタフな状況となり、第１日を超える１３発の池ポチャがあった。平均スコアはパーを超える３・３９３９（難度は１８ホール中１３番目）となった。

日本女子プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当は「ウェッジの短いクラブで、スピンコントロールの技術が求められます」と解説。最終日は、さらに難しい右手前のピン位置に設定されることが濃厚。距離は短いため、スピンコントロールに成功すればバーディーチャンスとなり、失敗すれば池ポチャでダブルボギーのピンチに…。実測約９０ヤードの超ショートホールが優勝の行方を決める可能性もある。