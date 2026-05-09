【スッキリ解決】ナシゴレンとは？普通の炒飯との決定的な違いや「甘辛い」味付けの秘密
【画像を見る】ナシゴレンのルーツは中国？インドネシア国民食の歴史と本場の多様な種類
最近はコンビニやファミリーレストランのメニューにも登場するなど、日本でも身近な存在になりつつあるエスニック料理。その中でも特に人気が高いのが、インドネシアやマレーシアを代表する米料理「ナシゴレン」です。
そこで、ナシゴレンの基本情報から、その特徴的な味付け、多様な種類、そしてご家庭で簡単に作れる絶品レシピまでを詳しく解説します。この記事を読んで、ぜひナシゴレンの奥深い魅力を堪能してみてくださいね。
ナシゴレンは、インドネシアやマレーシアをはじめ、シンガポールなど東南アジア諸国で広く親しまれている「炒飯」のような料理です。
名前の意味は「炒めたご飯」
ナシゴレンという言葉は、インドネシア語やマレー語に由来しています。Nasi（ナシ）が「ご飯」、Goreng（ゴレン）「炒める、揚げる」という意味です。
中国の炒飯がルーツ
ナシゴレンはインドネシアやマレーシアの日常的な料理として知られていますが、その料理のベースは中国の炒飯にあるという見方が有力です。中国からマレー半島に移り住んだ中華系の人々が、残りご飯を捨てずに再利用するために炒めて食べる方法を持ち込んだことが始まりだとされています。ナシゴレンが中華鍋を使って作られることが多いのも、中国の炒飯の影響を受けている根拠の一つです。
■強い辛味とコクが特徴！ナシゴレンの味わい
ナシゴレンは、ご飯を炒めて作るという点では日本の炒飯と似ていますが、一般的に日本の炒飯よりも辛く、スパイシーな味付け。独特のスモーキーな香りと、キャラメル風味の甘辛い味わいが特徴です。
決め手となる調味料
ナシゴレンの味の決め手となるのは、独特な調味料です。
■ケチャップマニス (Kecap Manis)：
代表的な甘い醬油のようなスイートソースです。インドネシアのほとんどの地域では、ナシゴレンの調理に大量のケチャップマニスが使われています。
■サンバル (Sambal)：
唐辛子やニンニク、エビの発酵調味料であるトラシ（テラシ/Belacan/ブラチャン）、野菜などを油で炒めて作るチリソースの一種です。ナシゴレンの辛味を出すのに欠かせません。特にマレーシアでは、目の醒めるような鮮烈な辛さを持つ「チリパディ（Bird’s eye chili）」と呼ばれる唐辛子を使ったナシゴレンも人気です。
■トラシ (Trasi) / ブラチャン (Belacan)：
エビを発酵させたペーストで、料理に旨みを与えます。
日本では、味付けにスイートチリソースやケチャップなどが使われることが多く、本場のものより辛味が少なく甘味が強い傾向があります。
具材とトッピング
ナシゴレンの具材に厳密な決まりはありません。地域や人によってバリエーションが多いのが特徴ですが、鶏肉、ひき肉、エビなどの魚介類、玉ねぎ、パプリカなどがよく用いられています。ご飯は、香りのよいジャスミンライスが使われることが多いです。
盛り付けの定番としては、炒めたご飯の上に半熟の目玉焼きやフライドエッグ、または炒り卵を乗せるスタイルが一般的です。また、付け合わせとして、揚げせんべいのクルプック（えびせん）、きゅうりやトマトのスライスといった生野菜、そしてアチャール（ピクルス）が添えられます。食感のアクセントや辛味を和らげる役割があります。
■多彩なバリエーション
一口にナシゴレンといっても、地域や国によって具材や味付けは多種多様です。インドネシアでは104種類のナシゴレンが存在すると言われており、マレーシアでも様々なスタイルがあります。
■地域で異なるインドネシアのナシゴレン
インドネシアでは、地域によって使われる調味料が異なります。
■ジャワ風ナシゴレン：
甘い醤油（ケチャップマニス）とエビペーストをたっぷり使い、甘辛い味わいが特徴です。
■ナシゴレン・メラ（赤い炒飯）：
スラウェシ島などインドネシア東部では、甘い醤油の代わりにトマトソースやチリソースを使って作られ、鮮やかな赤みを帯びています。
■多様なマレーシアのナシゴレン
マレーシアでは、多民族国家の影響を受け、マレー式、中華式、Mamak（ママッ）式（インド系イスラム教徒のカレー風味）、タイ式など、様々な種類のナシゴレンが存在します。
■ナシゴレン ビアサ（Nasi Goreng Biasa）：
マレー語で「ノーマル」を意味する、最もベーシックなナシゴレンです。肉類や卵などが入らないシンプルなものを指すのが一般的です。
■ナシゴレン カンポン（Nasi Goreng Kampung）：
「田舎」や「村」という意味を持つナシゴレン。アンチョビのイカンビリス、空芯菜、ブラチャン、チリパディなどを使って作られます。
■ナシゴレン パタヤ（Nasi Goreng Pattaya）：
炒飯を卵で包んだもので、日本のオムライスに似た“マレーシア版オムライス”です。チリソースをかけて食べるのが一般的です。
■ナシゴレン チナ（Nasi Goreng Cina）：
チャイニーズナシゴレンという意味で、マレー式とは異なり、辛くない味付けの炒飯です。
■似ているようで違う！ガパオライスやミーゴレンとの違い
ナシゴレンと名前や見た目が似ているエスニック料理との違いを見てみましょう。
■ガパオライスとの違い
ナシゴレンはインドネシアの料理で、ご飯と具材を一緒に炒めて一体化させるのが特徴です。一方、ガパオライスはタイの料理です。ガパオ（タイホーリーバジル）とひき肉などの具材を炒め、それを白いご飯の上にのせて提供するのが一般的で、ご飯と具材を別々に調理します
■ミーゴレンとの違い
ミーゴレン（Mee Goreng）の「ミー」はインドネシア語で「麺」を意味します。つまり、ミーゴレンはインドネシア版の焼きそばのような料理です。ナシゴレン（ご飯）とは、調理方法や材料が根本的に異なります。
■ケチャップマニスやサンバルがなくても大丈夫！家庭で作れるナシゴレンのレシピ2選
ご家庭にある調味料で代用してナシゴレンを作ってみましょう！
ナシゴレン
【材料・2人分】
冷たいご飯…茶碗2杯分、とりこま切れ肉…100g、えび(殻つき)…4尾、卵…1個、赤玉ねぎ…1/4個、キャベツ…1枚、にんにくのみじん切り…大さじ1、赤とうがらし(あればプリッキーヌ)の小口切り…1本分、カピ（（トラシ/ブラチャンの代用として）あれば）…小さじ1/2、チリソース(市販品)…大さじ1/2、ナンプラー(またはニョクマム)…小さじ1、えびせん…10枚、フライドオニオン…適宜、揚げ油、サラダ油、しょうゆ
【作り方】
1.ご飯は手でパラパラにほぐす。
2.えびは尾を残して殻をむき、背開きにして背わたを取る。赤玉ねぎは横薄切りにし、キャベツは3cm幅に切る。
3.揚げ油を高温(170〜180℃)に熱し、えびせんを入れ、ふくらんできたら返して両面を揚げ、油をきる。
4.ボウルに卵を割り入れてほぐす。フライパンにサラダ油大さじ2をうすい煙が出るくらいまでよく熱して卵を流し入れ、大きくかき混ぜながら火を通し、いり卵を作り、取り出す。
5.４のフライパンにサラダ油大さじ1を入れ、にんにく、赤とうがらし、赤玉ねぎを炒め、カピを炒めて香りを出し、とり肉とえびを加えて炒める。１のご飯を炒め合わせ、キャベツを加えて手早く炒め、４のいり卵をもどし、チリソース、ナンプラー、しょうゆ小さじ1で調味する。器に盛り、フライドオニオンをふり、えびせんを添える。
（1人分658kcal、塩分2g 調理／鈴木珠美 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 鈴木珠美先生
東京・西麻布のベトナム料理店「kitchen.」オーナーシェフ。調理師学校や栄養士学校の講師や企業のメニュー開発などを経て、1999年にベトナムに料理留学。ホーチミンやハノイで現地のベトナム料理を学ぶ。『モダン・ベトナミーズ』（アノニマ・スタジオ）、『ベトナムおうちごはん』（扶桑社)ほか、ベトナム料理やベトナム文化についての著書多数。
ナシゴレン風チャーハン
【材料・2人分】
とりもも肉…1/2枚(約100g)、卵…2個、玉ねぎ…1/4個、ピーマン…2個、きゅうり…適宜、にんにくのみじん切り…1/2片分、しょうがのみじん切り…1/2かけ分、温かいご飯…小どんぶり2杯分(約300g)
〈合わせ調味料〉
しょうゆ、みりん…各大さじ1、トマトケチャップ…小さじ1
塩、こしょう、ごま油、サラダ油
【作り方】
1.玉ねぎは1cm角に、ピーマンは1cm四方に切る。きゅうりは斜め薄切りにする。とり肉は1cm角に切り、塩、こしょう各少々をふる。
2.フライパンにごま油小さじ1を熱し、とり肉を炒める。肉の色が変わったら玉ねぎ、ピーマン、にんにく、しょうがを加えて炒め合わせ、合わせ調味料を加えて調味する。ご飯を加え、好みで七味をふって炒め、器に盛る。
ご飯は肉、野菜を炒めて調味したあとに加えて炒め合わせたほうが、味がなじみやすくなる。
3.フライパンをきれいにし、サラダ油小さじ1を熱し、目玉焼きを作る。２にきゅうり、目玉焼きをのせる。
（1人分507cal、塩分1.9g 調理／伊藤朗子 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 伊藤朗子先生
料理家、野菜ソムリエ。料理教室「I's kitchen （アイズ キッチン）」主宰。「やさしい味の飽きない料理」をテーマに、雑誌やイベントなどで活躍。著書に「１週間で1500円レシピ」（KADOKAWA）など。
本場のナシゴレンは強い辛味とコクが特徴ですが、今回ご紹介したレシピのように、身近な材料や調味料を使って、ご家庭でも手軽にエスニックな味わいを楽しむことができます。ぜひお好みの具材でナシゴレンを作って、日々の食卓に取り入れてみてくださいね！
文＝レタスクラブ 監修＝齋藤久美子（栄養士）