【逆異世界転移】異世界からきた僧侶は接骨院で働くが「治療に魔法はゼッタイ使いません」その理由がゲスい！【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
日本に転移した異世界人が魔法を使って、まったりと生活している4コマ漫画「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」をX(旧：Twitter)で投稿しているKasoyun1(@Kasoyun1)さん。本作は、異世界ものをさらに進化させた「逆転移」漫画として、最近注目を浴びている。逆転移という斬新な設定を思いついた経緯や作中に出てくる魔法など、制作秘話をKasoyun1さんにお聞きした。
異世界に転移するという設定を、「逆」にするという大胆な発想が印象的な「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」。作者のKasoyun1さんに、その着想について伺うと、「最近の漫画やアニメに『異世界転移もの』が多くあるなか、『逆に異世界から日本に来たらどう生活するんだろう』と考えたのが最初です。でも、歴史を振り返ると異世界(魔法世界)から来るというプロットはありきたりなんですよね。なので、日常生活でまったりと魔法を使って生活する物語を考えました」と語った。
また、「接骨院」という限定的な舞台設定が、逆異世界転移のアイデアをより際立たせている。「『魔法使いと生活』はよくあるパターンだったので、“僧侶と生活する”ということを最初に決め、次に、どうやって生活させるかを考えました。できるだけ日常生活に近いところにしたいと思ったので、病院、スーパー、コンビニ、サラリーマン…といろいろ考えていたときに接骨院を見て、『接骨院なら僧侶の魔法が使いやすいんじゃないかな』と思い選びました」と教えてくれた。
僧侶アーチェと接骨院の店長による会話劇も、本作の見どころの1つだ。アーチェの魔法に興味津々な店長の様子がどこかかわいい。今後の展開にも期待していきたい！
取材協力：Kasoyun1(@Kasoyun1)
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