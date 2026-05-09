歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。5月病について首をひねる場面があった。

この日がゴールデンウイーク（GW）明け最初の土曜日ということもあり、オープニングで、和田は「GW明けって、私たちには関係ないよね。でも、一般の方は“5月病”とかいうのがあるんでしょ？ゴールデンウイーク明けは」と指摘。アシスタントの垣花正アナウンサーは「そうなんです。俗にいう5月病というのは、ゴールデンウイークみたいに、長いお休みをとった後、日常に戻るときに、何かちょっと精神的に、何かちょっと晴れないというか、反動が来るみたいな」と説明した。

これに、和田は「いつも思うんだけど、いつまでとか日程が決まっているわけじゃない？一応6日まででしょ。で、7日から仕事が始まって。（休みは）9日間取った人もいれば1週間（の人）もいるじゃない。しんどいなら2日前ぐらいに準備するとか、そういうのはないのかな？」と痛烈にツッコミを入れた。

和田は「いや、マジで。私なんか最近、ここ2年くらい行っていないけど、外国に行くとやっぱり時差があるから。時差が取れない時がありますから、飛行機とかで海外に行くと、最低2日前には帰ってきますけどね。なんでそういうふうに（5月病に）なっちゃうのかなって」と首をひねった。