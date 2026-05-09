CS直前に千葉ジェッツ激震…渡邊雄太が脳震とう受傷し準々決勝GAME1欠場

5月9日、B1東地区の千葉ジェッツは、渡邊雄太が脳震とうのため、同日に行われる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1を欠場すると発表した。

クラブのリリースによると、渡邊は3日に行われたレギュラーシーズン最終戦のアルティーリ千葉戦で受傷。復帰時期等は、Bリーグが定める段階的復帰プロトコルに従って判断されることになっており、プロトコルは順調に進んでいるという。ただ、群馬クレインサンダーズを迎え撃つCS初戦はベンチ入りロスターから外れた。

NBAで6シーズンプレーした実績を持つ渡邊は、千葉J加入2年目となる今シーズンのB1リーグ戦で59試合に出場し、1試合平均26分57秒のプレータイムで13.5得点、4.8リバウンド、2.2アシスト、0.7ブロック、3ポイント成功率34.6パーセントを記録。攻守両面でチームを支えてきた。

ホーム開催のCSクォーターファイナルGAME1、群馬戦は13時5分ティップオフ予定。千葉Jはすでに、右舟状月状間靭帯損傷でインジュアリーリストに登録されているジョン・ムーニー、右脛骨骨折で戦線離脱している菅野ブルースを欠くなか、渡邊もロスター外に。主力を欠いてCS初戦に臨むことになった。





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