2児の母・青木裕子、豪華ステーキ弁当公開「ボリュームすごい」「盛り付けが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの青木裕子が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。豪華なステーキ弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ボリュームすごい」豪華ステーキ弁当公開
青木は「今日は豪華にステーキ弁当」とつづり、写真を投稿。正方形の弁当箱には対角線上にご飯が詰められ、反対側には大葉の上にステーキやゆで卵、ほうれん草の胡麻和えなどが乗ったボリューム満点な弁当となっている。また「いつも乱雑な背景をだましだまし写真撮ってましたが、こうやって切り抜けば良いのだと気づきました」と記し、弁当箱が切り抜かれた白い背景の写真を披露している。
この投稿には「豪華すぎる」「ボリュームすごい」「盛り付けが綺麗」「食べたい」「真似したい」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ボリュームすごい」豪華ステーキ弁当公開
◆青木裕子、豪華ステーキ弁当公開
青木は「今日は豪華にステーキ弁当」とつづり、写真を投稿。正方形の弁当箱には対角線上にご飯が詰められ、反対側には大葉の上にステーキやゆで卵、ほうれん草の胡麻和えなどが乗ったボリューム満点な弁当となっている。また「いつも乱雑な背景をだましだまし写真撮ってましたが、こうやって切り抜けば良いのだと気づきました」と記し、弁当箱が切り抜かれた白い背景の写真を披露している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「豪華すぎる」「ボリュームすごい」「盛り付けが綺麗」「食べたい」「真似したい」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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