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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、『【1人暮らし節約生活】豚コマで節約！平日５日間のタッパー弁当』と題した動画を公開しました。手頃な価格で手に入る豚コマ肉を活用し、1食300円以下で作れる5日分のユニークな弁当レシピを紹介しています。



動画では、月曜日から金曜日まで、すべてのお弁当のおかずに豚コマ肉を使用しています。共通する調理のコツとして、豚肉に片栗粉をまぶしてから炒める工程が取り入れられており、これにより調味料がよく絡み、冷めてもおいしいお弁当にぴったりの仕上がりになります。



月曜日はコチュジャンとキムチを使った「豚ニラキムチ弁当」、火曜日は「柚子胡椒を溶かして」調理する「ネギ豚柚子胡椒弁当」が登場。さらに、水曜日には「味噌はしっかり炒めると美味しい」というポイントを活かした「ペッパー香る味噌弁当」、木曜日にはケチャップとマヨネーズを合わせた「オーロラソース炒め弁当」と、毎日異なる味付けで飽きさせない工夫が光ります。



中でも注目は、金曜日の「豚コマきのこのさっぱり弁当」です。「今日は包丁を使いません！」という宣言通り、シメジとエノキを手で割いてフライパンに投入する手軽さが魅力。完成した弁当には「さっぱりした味付けにブラックペッパーの香り」「結構おいしい弁当でした」と感想をこぼしました。



忙しい平日の朝でもサッと作れて、お財布にも優しい豚コマ肉のタッパー弁当。毎日のランチタイムが楽しみになるバリエーション豊かなレシピを、献立のヒントに取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］金曜日：豚コマきのこのさっぱり弁当

・ご飯 適量

・豚コマ肉 適量

・片栗粉 適量

・シメジ 適量

・エノキ 適量

・塩コショウ 適量

・酢 適量

・醤油 適量

・うま味調味料 適量

・砂糖 適量

・ブラックペッパー 適量

・サラダ油 適量



［作り方］

1. お弁当用のタッパーにご飯を詰める。

2. フライパンに片栗粉を入れ、豚コマ肉にまぶす。

3. サラダ油を回し入れ、火にかけて豚肉を炒める。

4. シメジとエノキを手で食べやすい大きさに割いてフライパンに加える。

5. 塩コショウを振ってさらに炒め合わせる。

6. 酢、醤油、うま味調味料、砂糖を加えて味を調える。

7. 仕上げにブラックペッパーを振り、全体が馴染むまである程度炒める。

8. ご飯の上にたっぷりと盛り付けて完成。