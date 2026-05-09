100均の500円収納が超優秀！パッと放り込むだけで部屋が片付く！高見え＆大容量のボックス

今回ご紹介するのは、ダイソーの高見えで大容量な収納ボックス！ポイッと放り込むだけで、あっという間に部屋が片付く優秀アイテムです。550円（税込）と価格だけを見ればお高めですが、クオリティや使い勝手を踏まえればコスパ◎なアイテム。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：収納BOX（ジュート入、長方形）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：26×24×38cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480736143

こういうのが欲しかった！ダイソーで見つけた収納BOX

今回ご紹介するのはダイソーの『収納BOX（ジュート入、長方形）』という商品。お値段は550円（税込）とダイソー商品の中ではお高めですが、26×24×38cmとサイズが大きいんです！

この大きさで550円（税込）はお手頃ですね。

ジュートをブレンドしたナチュラルな風合いのデザインで、ストライプのような織り模様がシンプルながらもお洒落です。

部屋にポンっと置いておいても、インテリアになじんでくれるデザインなのがうれしいですね！

薄くてやわらかい素材感ながら、生地に張りがあり、さらに口の部分にワイヤーが入っているしっかりとした作りです。

そのため、中身が入っていなくても自立してくれますよ！

ポイッと入れるだけで片付け完了！

『収納BOX（ジュート入、長方形）』のいいところは、ポイッと入れるだけで収納が完了するところ。とくに出しっぱなしのぬいぐるみや小物を入れるだけでもスッキリとします。

ぬいぐるみは入れてもお顔が見えるので、可愛いですよ！

また、内側がつるっとしていてコーティングされているような質感なので、サッと拭き取ってお手入れできるのがポイント。ぬいぐるみやタオルなどを収納しているうちにホコリや、糸くずなどが落ちがちですが、これなら清潔を保てそうです。

大判のバスタオルなら4〜5枚は入りましたよ。

持ち手つきなのでちょっと高い場所に置いても、取り出しやすさ◎。使い勝手がいいのは助かりますね。

今回はダイソーで購入した『収納BOX（ジュート入、長方形）』をご紹介しました。急な来客時でもポイポイッと入れて、どこかに隠してしまえばあっという間に収納完了。すぐには片づけられないようなものをまとめておく、「とりあえずBOX」としてもおすすめです。

ひとつあると何かと活躍してくれるので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。