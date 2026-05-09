浜田雅功、瀬戸朝香と母の日ギフト探しで“お母さん”に電話 反応に思わず爆笑
俳優の瀬戸朝香が9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功
ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念するためドラマへの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。
今回のオープニング場所は梅田。浜田は相方の顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と、驚きの声をあげる。それもそのはず、2人の共演は瀬戸が『HEY！HEY！HEY！』に出演して以来、実に31年ぶりだという。
そんな久しぶりの2人がロケを行う今回は「大阪駅前で母の日ギフト探し！お母ちゃん、いつもありがと〜！」と題し、放送翌日に控えた母の日に向けて、瀬戸の母へのプレゼントを探す。
「母が74歳なので、健康にも気遣ってほしい」ということで、まずはヨドバシカメラでマッサージ器を探すことに。次に向かったのは美容家電コーナー。瀬戸は「顔の保湿をするスチーマーが見たい」というが、それに対し「それ絶対お母さんのためちゃうやん」と怪しむ浜田。瀬戸はお気に入りのスチーマーを見つけたところで、突然「これって・・・浜田さんが買ってくれるんですか？」と無茶ぶり。浜田は「も〜、すごいゲストやん」と面食らう。浜田は瀬戸のお母さんのため、母の日ギフトを買ってあげるのか。
母の日ギフト探しを終えたところで、浜田から「プレゼントもええけど・・・」と、瀬戸に“ある提案”が。浜田の提案に「今するんですか!?」と瀬戸もスタッフも大慌て。ロケ中に飛び出した浜田の突然の提案とは。
予告動画では、「母に“ありがとう”の直電」というテロップとともに、電話をかける瀬戸の姿が。浜田から「お母さん」と呼び掛けられた母の返答に2人は大爆笑してしまう。
【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功
ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念するためドラマへの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。
そんな久しぶりの2人がロケを行う今回は「大阪駅前で母の日ギフト探し！お母ちゃん、いつもありがと〜！」と題し、放送翌日に控えた母の日に向けて、瀬戸の母へのプレゼントを探す。
「母が74歳なので、健康にも気遣ってほしい」ということで、まずはヨドバシカメラでマッサージ器を探すことに。次に向かったのは美容家電コーナー。瀬戸は「顔の保湿をするスチーマーが見たい」というが、それに対し「それ絶対お母さんのためちゃうやん」と怪しむ浜田。瀬戸はお気に入りのスチーマーを見つけたところで、突然「これって・・・浜田さんが買ってくれるんですか？」と無茶ぶり。浜田は「も〜、すごいゲストやん」と面食らう。浜田は瀬戸のお母さんのため、母の日ギフトを買ってあげるのか。
母の日ギフト探しを終えたところで、浜田から「プレゼントもええけど・・・」と、瀬戸に“ある提案”が。浜田の提案に「今するんですか!?」と瀬戸もスタッフも大慌て。ロケ中に飛び出した浜田の突然の提案とは。
予告動画では、「母に“ありがとう”の直電」というテロップとともに、電話をかける瀬戸の姿が。浜田から「お母さん」と呼び掛けられた母の返答に2人は大爆笑してしまう。