元おはガール・モデルの前田希美、全身“ユニクロ＆GU”コーデ公開 着こなしに「バルーンパンツだ！」「カジュアルかわいい」
モデル・タレントの前田希美（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。プチプラコーデを披露した。
【画像】さすがモデル！プチプラに見えない着こなしの前田希美
投稿で「最近買ったGUのバルーンパンツが形かわいすぎてお気に入り」とコメント。「気付いたらUNIQLO、GUコーデだった日」と、全身ショットを公開した。
ハッシュタグで、トップスがユニクロのTシャツ、パンツと肩にかけたカーディガンがGUのコーデで、バッグはチャールズアンドキースのアイテムであることを紹介。SNSでは「まえのん可愛すぎ！！」「可愛すぎます！！私も真似します！」「カジュアルかわいい 希美ちゃんが着てるとUNIQLOとGUに見えない〜」「バルーンパンツだ！かわいい！カーディガンもおしゃれに肩掛けしてる」など、好印象のコメントが寄せられた。
前田は1993年6月16日生まれ。埼玉県浦和出身。2006年、雑誌『ピチレモン』第14回読者モデルオーディョンで準グランプリ、新設された「プリウリ賞」を受賞。同年6月号より専属モデルとして活動。
2007年1月、WEBシネマ『リアルシスター』で俳優デビュー。同年4月から『おはスタ』（テレビ東京）で「おはガール」として出演。10年に『ピチレモン』卒業後、2011年から雑誌『Popteen』で専属モデルとして活動。18年より自身のアパレルブランド「N WITH.」、2024年よりインナービューティーブランド「Nodeal」を手掛けるなど活動は多岐にわたる。
プライベートでは2025年4月9日、サッカーJ1・浦和レッズ所属の渡邊凌磨（29）との結婚を発表した。
【画像】さすがモデル！プチプラに見えない着こなしの前田希美
投稿で「最近買ったGUのバルーンパンツが形かわいすぎてお気に入り」とコメント。「気付いたらUNIQLO、GUコーデだった日」と、全身ショットを公開した。
ハッシュタグで、トップスがユニクロのTシャツ、パンツと肩にかけたカーディガンがGUのコーデで、バッグはチャールズアンドキースのアイテムであることを紹介。SNSでは「まえのん可愛すぎ！！」「可愛すぎます！！私も真似します！」「カジュアルかわいい 希美ちゃんが着てるとUNIQLOとGUに見えない〜」「バルーンパンツだ！かわいい！カーディガンもおしゃれに肩掛けしてる」など、好印象のコメントが寄せられた。
2007年1月、WEBシネマ『リアルシスター』で俳優デビュー。同年4月から『おはスタ』（テレビ東京）で「おはガール」として出演。10年に『ピチレモン』卒業後、2011年から雑誌『Popteen』で専属モデルとして活動。18年より自身のアパレルブランド「N WITH.」、2024年よりインナービューティーブランド「Nodeal」を手掛けるなど活動は多岐にわたる。
プライベートでは2025年4月9日、サッカーJ1・浦和レッズ所属の渡邊凌磨（29）との結婚を発表した。