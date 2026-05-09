猫さんといえば、ニャルソック。興味津々で楽しそうに外を眺めている猫さんの姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で10万再生を突破し、「とても可愛いです」「すごい」といったコメントが寄せられました。

【動画：窓辺にいる猫を見たら、予想外の体勢で『ニャルソック』をしていて…微笑ましい瞬間】

ニャルソックが大好きなさわらちゃん

Instagramアカウント「Sawara」に投稿されたのは、長足マンチカンの「さわら」ちゃんが外を眺めていた時の様子。飼い主さん曰く、さわらちゃんはニャルソックをするのが大好きな女の子だそうです。

この日、さわらちゃんの姿が見えず、飼い主さんは探していたそう。そしてさわらちゃんが大好きなニャルソックポイントに行ってカーテンを開けてみると、さわらちゃんが予想外の姿でニャルソックをしていたといいます。

興味津々すぎて…

なんとさわらちゃんは、まさかの「立ちニャルソック」をしていたのだとか！窓に両手を置き、乗り出すようにして窓の外を眺めていたそうです。本当にニャルソックをするのが好きなんですね。

飼い主さん曰く、さわらちゃんは特に鳥を見るのが好きとのこと。この日もさわらちゃんが大好きな鳥が窓の外にいたのでしょう。顔を右に向けたり、左に向けたり…。しばらくの間、さわらちゃんはニャルソックを楽しんでいたといいます。興味津々なさわらちゃん、とっても可愛いです！

さわらちゃんがもう一つ好きなことは？

ニャルソック大好きなさわらちゃんには、もう一つ意外な趣味があるのだとか。それはお風呂！「猫さん＝お風呂が苦手」のイメージがあるかもしれませんが、さわらちゃんはお風呂が大好きなのだそうです。

飼い主さんがお風呂掃除をしていると、目を離した隙にシャワーを浴びて遊んでいることもあるそう。シャンプーしてから、より水が好きになったようで、今では大胆に遊んでいるそうです。色々な趣味を楽しんでいる、さわらちゃんなのでした。

さわらちゃんがニャルソックをする様子には「ニャルソックしてるのねー可愛いねさわちゃん頑張れ」「まさかの姿でニャルソック中でしたね」「さわらちゃんたっち上手」といったコメントが寄せられ、絵文字もたくさん届けられています。

Instagramアカウント「Sawara」では、さわらちゃんの最近の様子からお迎え当初の小さかった頃の様子まで、たくさんの可愛い姿が投稿されています。

さわらちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「Sawara」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。