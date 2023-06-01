松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』にて、岡崎紗絵がヒロイン・野瀬麻里子役に決定！

本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

岡崎が演じる麻里子は、大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼、商品企画室部長。祖母が創業者で父親が現社長の会社のため、良い役職についていることを「親のコネ」と陰口を叩かれているが、仕事ぶりには定評がある。

「野瀬化粧品」総務部に勤める爽太のことは認識すらしていなかったが、好きでよく通っていたカフェで爽太と出会う。困っているところを助けてくれた爽太は、麻里子のことを「前から知っている」という謎の言葉を残していった…。

岡崎紗絵 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/articles/5461o8rsxelth2la4wp9.html

■TVerで公開中の“謎の少女”は、岡崎紗絵の写真をもとに再現した25年前のヒロインの姿！

4月27日（月）からTVerのドラマページにて、一枚の少女の顔写真と「25年前の私」というテロップで始まり、写真の少女が振り返ろうとする場面で終わるティザー映像を公開中。SNSの一部で話題を呼んでいるが、顔写真の少女は、岡崎の写真をもとに25年前のヒロインの姿をAIで再現したもの。

さらに、爽太の親友役についてTVerで新たな動画を近日公開予定。

TVer：https://tver.jp/series/srxgfpsozv



人は、何のために誰かを愛し続けるのか。誰かを愛するとは、どういうことなのか。四半世紀という果てしない時間を通じてその答えを問いかける本作。一途すぎる男が巻き起こす、最も無垢で最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

■脚本 渡邉真子 コメント

Q.25年前に起きた凄惨な事件にも関わるラブサスペンスとのことですが、本作の注目してほしい点を教えてください。

爽太は好きな人を驚くほど一途に思い続けたり、彼女のことを何でも知りたくて調べ尽くしたり…そんな人です。そう聞くと、ちょっとゾッとするかと思います。

ですが、好きな人のことを目で追ってしまったり、SNSをチェックしたり、そんな行動を取ったことがある人は多いのではないでしょうか。

それはどこまでなら許されるのか。また、誰がやるかの問題なのか。世の中は境界線が分からないグレーなことが多いです。いくら好きだからと言って踏み越えてはいけないラインはあるし、だけど遠慮ばかりしていたら幸せにはなれない。少し突飛な主人公・爽太は何をするつもりなのか、本当はどんな人なのか。彼の一挙手一投足に注目して、楽しんでいただけると嬉しいです。

Q.松村さんと岡崎さんが演じる爽太と麻里子の関係性で注目してほしい点を教えてください。

25年も密かに片想いをしていた主人公が、彼女と接触を持つことが叶ったことからドラマはスタートします。長い長い沈黙を経て、爽太は麻里子をどうしようとしているのか…。麻里子は彼をどう受け止めるのか。

二人の関係の表も裏も、現在も過去も、全てに目を凝らして見守ってほしいです。

Q.松村さんの印象と期待していることを教えてください。

たぶん多くの脚本家が思っているかと思いますが、「こんな役をやってほしい」と色々なアイディアを掻き立てられる俳優さんです。

この作品も、企画を考え出した段階から、松村さんに演じてほしい、むしろ松村さんしかいないと考えて作ってきたので、引き受けてくださり心から嬉しく思っています。

爽太はかなり突飛なキャラクターですが、松村さんが演じてくだされば、その違和感も飲み込めてしまうような、そんな人物になるような気がしています。松村さんの中を通して出てきた爽太がどのような人物になるのか、私も楽しみにOAを待とうと思います。

Q.岡崎さんの印象と期待していることを教えてください。

もう何年も前になりますが、ある作品で岡崎さんを初めて拝見した時に、なんだかとても気になり、「どなたなんだろう？」とすぐに調べた記憶があります。

それ以降、様々な作品に出演なさっている姿を拝見してきて、僭越ながら色々な役が出来る方なんだろうなと感じています。今回、ご一緒することができて、とても嬉しく思っています。

麻里子は、一人きりで強く凛と立っているような女性です。けれど本当は家庭環境から鎧のようなものを纏って生きていて、内側はたくさんの揺れがある人物です。岡崎さんならば、きっと素敵な麻里子像になるのではないかと楽しみにしています。

■作品情報

「それは、純愛か、執着か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも「執着」という名の狂気なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：松本京子

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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