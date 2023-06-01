日経225先物：9日2時＝540円高、6万3380円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の6万3380円と急騰。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては666.35円高。出来高は5691枚となっている。
TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63380 +540 5691
日経225mini 63375 +535 173613
TOPIX先物 3843 +10.5 13055
JPX日経400先物 35105 +175 211
グロース指数先物 816 -4 720
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63380 +540 5691
日経225mini 63375 +535 173613
TOPIX先物 3843 +10.5 13055
JPX日経400先物 35105 +175 211
グロース指数先物 816 -4 720
東証REIT指数先物 売買不成立
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