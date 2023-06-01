　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の6万3380円と急騰。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては666.35円高。出来高は5691枚となっている。

　TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.52ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63380　　　　　+540　　　　5691
日経225mini 　　　　　　 63375　　　　　+535　　　173613
TOPIX先物 　　　　　　　　3843　　　　 +10.5　　　 13055
JPX日経400先物　　　　　 35105　　　　　+175　　　　 211
グロース指数先物　　　　　 816　　　　　　-4　　　　 720
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース