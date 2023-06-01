はらぺこカービィのグルメなグッズが大集合！ 「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」本日より順次発売ぬいぐるみやHARIO製のガラス炊飯器、トースター風タイマーなどラインナップ
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。
本商品は、「星のカービィ」の「グルメ」をテーマとした一番くじ。A賞には、おにぎりを持って目をキラキラさせた「はらぺこ☆カービィぬいぐるみ」が登場。B賞には、レンジでふっくらご飯が炊けるHARIO製のガラス炊飯器、C賞には、スープやカフェオレなどが楽しめるスプーンつきのマグカップがラインナップされている。
そのほか、ストックコンテナやグラスコレクション、ジッパーバッグなどの実用品、「グルメ」な柄が楽しいタオルやラバーグッズが登場する。
最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、「つまみぐい☆トースター風タイマー」が用意されている。
一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET
5月9日より順次発売
オンライン販売：6月2日17時～
価格：1回750円
取扱店：ローソン、カービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETIT、KIRBY'S PUPUPU MARKET、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
A賞 はらぺこ☆カービィぬいぐるみ
・全1種
・サイズ：約25cm
B賞 レンジで☆ふっくらごはん炊飯器
・全1種
・サイズ：約16cm
C賞 ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン
・全2種（選べる）
・サイズ：スープマグ 約9cm、スプーン 約12cm
D賞 まんぷく☆ストックコンテナ
・全4種（選べる）
・サイズ：四角 約445ml、丸 約350ml
E賞 あつめて☆グラスコレクション
・全4種（選べる）
・サイズ：牛乳瓶 約14cm、ゆらゆらグラス 約7.5cm、タンブラーグラス 約7.5cm
F賞 おすそわけ☆ジッパーバッグ
・全5種（選べる）
・サイズ：約18cm
G賞 もぐもぐ☆タオルコレクション
・全6種（選べる）
・サイズ：ランチョンマット 約35cm、ロングタオル 約60cm、ハンドタオル 約25cm
H賞 グルメな☆ラバーアソート
・全6種（選べる）
・サイズ：コースター 約8cm、クリップ 約4cm、キーカバー 約4cm、ラバータイ 約9cm、マグネット 約6cm
ラストワン賞 つまみぐい☆トースター風タイマー
・サイズ：約16cm
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