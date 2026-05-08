フリーマーケットアプリ大手のメルカリは８日、日本マクドナルドが１５日に販売を開始する「ハッピーセット」に付いてくる人気キャラクター「ちいかわ」のおもちゃの出品を禁止すると発表した。

転売を目的とする大量購入が問題となっていることが背景にあり、他のフリマアプリ大手も足並みをそろえる。

メルカリによると、商品の発売前に出品を禁止するのは初めて。１５日から６月１４日まで出品禁止とし、その後は状況を見て対応を判断する。メルカリのほか、ＬＩＮＥヤフーと楽天グループも、同様の禁止措置を実施すると発表した。

日本マクドナルドは、ちいかわのハッピーセットを５月１５〜２８日と２９日〜６月１１日の２回に分けて販売する。それぞれ販売初日は、公式アプリで配布する購入券を提示する必要がある。朝食メニューの時間帯とそれ以降で、それぞれ１人４個まで購入できる。

２日目以降はアプリの提示は必要ないが、会計１回あたりの購入上限は４個とする。

ハッピーセットでは、昨年も付属品の転売や、大量購入に伴う食品の廃棄が問題となっていた。