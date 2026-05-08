この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】「君が死刑になる前に」10年前の事件は「なお」の犯行だった！しおりとの親密な関係性を徹底考察

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberが、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル」にて『【君が死刑になる前に】第６話ドラマ考察 伊藤刑事が踏み込んだシーンに重要なヒントあり！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 内博貴』と題した動画を公開した。動画では、大隈汐梨と一条凪音の関係性や、伊藤剛の回想シーンに隠された謎について独自の視点から考察を展開している。



トケル氏はまず、大隈汐梨の引っ越しと、一条凪音が働くカフェの閉店時期が、白鳥弓子が殺害された2019年と同タイミングである事実を指摘し、2人の接点を疑う。さらに、白鳥弓子の殺害事件直後に大隈汐梨が血の付いたナイフを持っていた点や、事件現場を一条凪音が上から見ていた様子を挙げた。



動画の核心となるのは、内博貴演じる伊藤剛の回想シーンである。10年前の事件で伊藤剛が現場に駆けつけた際、大隈汐梨は「はい、私がやりました」と自白し、正当防衛が認められた。しかし、トケル氏は「正当防衛で殺してしまって落ち着いて『はい、私がやりました』というのは結構おかしい」と疑問を呈す。現場の洗濯機や障子には蝶々のシールが貼られており、小さな子どもが一緒に暮らしていた痕跡があったと分析する。



この状況からトケル氏は、2人が親子である可能性に言及。「子どもだった一条凪音がその男を殺したのを、大隈汐梨が自分がやったと言い張った可能性がある」と述べ、大隈汐梨が一条凪音の罪を被ったのではないかという推測を展開した。



また、一条凪音が身につけている腕時計の位置が、第2話の右手から第6話では左手に変わっている点にも着目し、タイムスリップによる歴史の改変と関連していると指摘。さらに、ラランドのニシダ・コウキ演じる深沢心太が大隈汐梨を守るために伊藤剛を襲ったのではないかという仮説も披露している。



動画の結びでは、与田祐希演じる月島凛について「殺人をやっていないと思う」という独自の見解を示した。過去の事件の真相や登場人物たちの複雑な関係性が絡み合う本作において、細部に隠されたヒントを読み解く考察は、ドラマの新たな楽しみ方を提示している。