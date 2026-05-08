19度目のプレーオフを戦うレブロン・ジェームズが通算出場試合数で前人未到の300試合に到達

5月8日（現地時間7日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ペイコム・センターで行われた「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第2戦で、オクラホマシティ・サンダーに107－125で敗れたことで、0勝2敗となった。

この試合、レイカーズは前半こそ58－57の1点リードで折り返すも、後半に13ターンオーバーを喫するなど49－68と主導権を握られてしまい、昨シーズンの王者に2連敗。

レイカーズは、6日の初戦でフィールドゴール成功率18.8パーセント（3／16）の計8得点だったオースティン・リーブスが奮起し、ゲームハイの31得点に6アシストをマーク。さらにレブロン・ジェームズが23得点6アシスト3スティール、八村塁が16得点4リバウンド2アシスト、マーカス・スマートが14得点4リバウンド5アシスト、ルーク・ケナードが10得点を残した。

サンダーとのカンファレンス準決勝は、舞台をレイカーズのホーム（クリプトドットコム・アリーナ）へ移し、10日に第3戦、12日に第4戦が組まれている。

なお、サンダーとの第2戦で、19度目のプレーオフを戦っているレブロンが、プレーオフ通算300試合へ出場。すでにNBA歴代トップに立つ男は、2位のデレック・フィッシャー（元レイカーズほか）の259試合へ大差をつけた。現役2位（歴代11位）はアル・ホーフォード（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）の197試合だけに、レブロンがどれだけ多くの試合でプレーしてきたかが分かるはず。

そのレブロンは、プレーオフにおける通算出場時間、得点、スティール、ディフェンシブ・リバウンド数などでもNBA歴代最多記録を保持している。



Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the first player with 300 GAMES PLAYED in the NBA Playoffs presented by @Google! pic.twitter.com/z6XNcmi2d0

- NBA (@NBA) May 8, 2026

【動画】レイカーズ対サンダーのシリーズ第2戦のハイライト





