女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里が、美ぼう際立つ姿をアップした。

８日にインスタグラムで「改めて自己紹介します 有村藍里です 兵庫県伊丹市出身 １９９０年８月１８日生まれの３５歳 ２人姉妹の姉です」と書き出し「身長１６２ｃｍ、ブルベ夏＋骨格ウェーブです。昔は不登校気味でなかなか学校に行けず、家にこもっていた時期がありました。今でも家で過ごすのが好きなインドア派 かなり内向的なＩＮＦＰ 趣味は、映画、アニメ、ゲーム」と説明。

「２０１８年の秋に美容整形をして、２０１９年の春、ダウンタイムを経て公表しました」と正直に明かし、「お仕事では、舞台、映画、ドラマに出演させていただいた経験もあります コラムを書いたり、ラジオパーソナリティもしています。イベントでのトークショーや講演、たまにバラエティ番組にも出演しています。その他にも、ファッションや美容関連のプロデュース、広告、モデルなどのお仕事もしています。マルチに活動しているタレントです」と自身について記した。

私服やドレス姿を投稿。フォロワーは「めちゃめちゃ可愛い」「めちゃかわやん」「可愛いすぎる笑顔」「これからも応援してるよ」「すごく努力されて、垢（あか）抜けて可愛らしく綺麗になっててすごいなと思います！」「惚（ほ）れてしまう！」「スタイル抜群」「癒やされます」「綺麗なお姉さんの代表」と見ほれた。