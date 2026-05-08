【映画ランキング】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』V2！ 『プラダを着た悪魔２』は2位発進
5月1〜3日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員84万7000人、興収11億7200万円をあげ、2週連続で1位に輝いた。5月6日までの累計では動員394万人、興収54億円を突破している。
【写真で見る】5月1〜3日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、メリル・ストリープとアン・ハサウェイ共演のヒット作20年ぶりの続編となる『プラダを着た悪魔２』が、週末金土日動員66万9000人、興収9億8800万円をあげ、初登場2位。5月6日までの累計では、動員130万人に迫り、興収も20億円間近と好スタートを切っている。
公開4週目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員64万9000人、興収9億3200万円をあげ3位に。5月6日までの累計では、動員740万人、興収108億円を突破。シリーズ4作連続で興収100億円を突破した。
4位は、週刊少年ジャンプ連載の鈴木祐斗による人気コミックを、福田雄一監督が主演に目黒蓮（Snow Man）を迎えて実写化した『SAKAMOTO DAYS』が、初週金土日動員34万6000人、興収4億7800万円をあげ初登場。公開初日となった4月29日から5月6日までの8日間では、動員114万人、興収15億円を突破している。
5位は、仮面ライダー生誕55周年記念作品となった『アギト -超能力戦争-』が、初週金土日動員7万4000人、興収1億1000万円を記録し初登場。4月29日の初日から、5月6日までの8日間では動員22万人、興収3億円を突破した。
その他、スティーヴン・キングの小説をマイク・フラナガン監督がトム・ヒドルストン主演で映画化したヒューマン・ミステリー『サンキュー、チャック』が9位に初登場した。
5月1〜3日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第2位：『プラダを着た悪魔２』
第3位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第4位：『SAKAMOTO DAYS』
第5位：『アギト -超能力戦争-』
第6位：『超かぐや姫！』
第7位：『人はなぜラブレターを書くのか』
第8位：『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』
第9位：『サンキュー、チャック』
第10位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
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2位は、メリル・ストリープとアン・ハサウェイ共演のヒット作20年ぶりの続編となる『プラダを着た悪魔２』が、週末金土日動員66万9000人、興収9億8800万円をあげ、初登場2位。5月6日までの累計では、動員130万人に迫り、興収も20億円間近と好スタートを切っている。
4位は、週刊少年ジャンプ連載の鈴木祐斗による人気コミックを、福田雄一監督が主演に目黒蓮（Snow Man）を迎えて実写化した『SAKAMOTO DAYS』が、初週金土日動員34万6000人、興収4億7800万円をあげ初登場。公開初日となった4月29日から5月6日までの8日間では、動員114万人、興収15億円を突破している。
5位は、仮面ライダー生誕55周年記念作品となった『アギト -超能力戦争-』が、初週金土日動員7万4000人、興収1億1000万円を記録し初登場。4月29日の初日から、5月6日までの8日間では動員22万人、興収3億円を突破した。
その他、スティーヴン・キングの小説をマイク・フラナガン監督がトム・ヒドルストン主演で映画化したヒューマン・ミステリー『サンキュー、チャック』が9位に初登場した。
5月1〜3日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第2位：『プラダを着た悪魔２』
第3位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第4位：『SAKAMOTO DAYS』
第5位：『アギト -超能力戦争-』
第6位：『超かぐや姫！』
第7位：『人はなぜラブレターを書くのか』
第8位：『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』
第9位：『サンキュー、チャック』
第10位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』