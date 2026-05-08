今月の注目雑誌から、魅力的な付録「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年6月号増刊』（宝島社）の「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMax 2026年6月号増刊』の「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」が見逃せない！


宝島社から5月9日に発売される『MonoMax 2026年6月号増刊』（税込1590円）。付録として、「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」が付いてきます。

本物そっくり！遊び心満載の「お茶づけ海苔」デザイン


永谷園のロングセラー「お茶づけ海苔」の小袋を忠実に再現したポーチは、裏面の「作り方」までプリントされたこだわりの仕上がりです。セットの文房具も充実しており、本物のように切り離せるじゃばらメモ帳や、パッケージの定式幕カラーを採用した4色ボールペンなど、ファンにはたまらない工夫が凝らされています。さらに、美味しそうなお茶漬けの「ぷっくりシール」や小袋デザインのカードケースなど、細部まで遊び心が詰まった豪華な内容です。

実用性も抜群！すべての文具がポーチにスッキリ収納可能


見た目の楽しさだけでなく、実用性の高さもこの付録の大きな魅力です。ハサミやマスキングテープ、ボールペンといった日常で使える文房具が揃っており、それらすべてがメインのポーチにぴったりと収まる設計になっています。ポーチにはボールチェーンが付いているため、お気に入りのバッグにチャームとして付けて、どこへでも持ち運ぶことが可能です。デスク周りを楽しく彩るだけでなく、外出先でも便利に活用できる万能なセットといえます。
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(文:All About ニュース編集部)