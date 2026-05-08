【付録】「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット」が付いてくる！ 『MonoMax 2026年6月号増刊』が5月9日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年6月号増刊』（宝島社）の「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月9日に発売される『MonoMax 2026年6月号増刊』（税込1590円）。付録として、「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」が付いてきます。
永谷園のロングセラー「お茶づけ海苔」の小袋を忠実に再現したポーチは、裏面の「作り方」までプリントされたこだわりの仕上がりです。セットの文房具も充実しており、本物のように切り離せるじゃばらメモ帳や、パッケージの定式幕カラーを採用した4色ボールペンなど、ファンにはたまらない工夫が凝らされています。さらに、美味しそうなお茶漬けの「ぷっくりシール」や小袋デザインのカードケースなど、細部まで遊び心が詰まった豪華な内容です。
見た目の楽しさだけでなく、実用性の高さもこの付録の大きな魅力です。ハサミやマスキングテープ、ボールペンといった日常で使える文房具が揃っており、それらすべてがメインのポーチにぴったりと収まる設計になっています。ポーチにはボールチェーンが付いているため、お気に入りのバッグにチャームとして付けて、どこへでも持ち運ぶことが可能です。デスク周りを楽しく彩るだけでなく、外出先でも便利に活用できる万能なセットといえます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MonoMax 2026年6月号増刊』の「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」が見逃せない！
宝島社から5月9日に発売される『MonoMax 2026年6月号増刊』（税込1590円）。付録として、「お茶づけ海苔ポーチ＆文具7点セット（永谷園）」が付いてきます。
本物そっくり！遊び心満載の「お茶づけ海苔」デザイン
永谷園のロングセラー「お茶づけ海苔」の小袋を忠実に再現したポーチは、裏面の「作り方」までプリントされたこだわりの仕上がりです。セットの文房具も充実しており、本物のように切り離せるじゃばらメモ帳や、パッケージの定式幕カラーを採用した4色ボールペンなど、ファンにはたまらない工夫が凝らされています。さらに、美味しそうなお茶漬けの「ぷっくりシール」や小袋デザインのカードケースなど、細部まで遊び心が詰まった豪華な内容です。
実用性も抜群！すべての文具がポーチにスッキリ収納可能
見た目の楽しさだけでなく、実用性の高さもこの付録の大きな魅力です。ハサミやマスキングテープ、ボールペンといった日常で使える文房具が揃っており、それらすべてがメインのポーチにぴったりと収まる設計になっています。ポーチにはボールチェーンが付いているため、お気に入りのバッグにチャームとして付けて、どこへでも持ち運ぶことが可能です。デスク周りを楽しく彩るだけでなく、外出先でも便利に活用できる万能なセットといえます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)