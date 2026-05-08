「FFXIV」アライアンスレイド「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」完結を記念して全ボスのCGアートと担当声優を発表
【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.1「未知との邂逅」 11月12日実装
(c)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のアライアンスレイドシリーズ「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」完結したことを記念して、5月8日に3つのレイドで戦った全16ボスのCGアートと声を担当した声優のキャストを公開した。
第1弾「ジュノ：ザ・ファーストウォーク」【Prishe of the Distant Chains】
CV. 平野綾【Fafnir】 【Ark Angel MR】
CV. 南條愛乃【Ark Angel EV】
CV. 矢作紗友里【Ark Angel HM】
CV. 安田陸矢【Ark Angel GK】
CV. 富岡泰崇）【Ark Angel TT】
CV. 松岡美里【Shadow Lord】
CV. 間宮康弘
第2弾「サンドリア：ザ・セカンドウォーク」【Faithbound Kirin】
CV. 木村雅史【Ultima, the Feared/Omega, the One】 【Kam'lanaut】
CV. 三上哲【Eald'narche】
CV. 高山みなみ
第3弾「ウィンダス：ザ・サードウォーク」【Shantotto the Demon】
CV. 林原めぐみ【Alexander Resurrected】
CV. 楠大典【Promathia】
CV. 杉林晟人【Shinryu】
※ Hollow King（CV. 藤原聖侑)
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IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO
※画面は開発中のものです。