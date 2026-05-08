ギャル曽根「大食い」と自覚した高校時代の秘話「彼氏に8個出したんですよ」 実家時代“月の食費”も明らかに
タレントのギャル曽根（40）が、7日放送のTBS系バラエティー『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演し、高校時代に自身が“大食い”だと気づいたきっかけや、実家の食事情について語った。
【写真】ギャル曽根「大食い対決」で敗北！芸人が1年4ヶ月ぶりの快挙
この日は、番組企画で京都府舞鶴市にある実家を訪問。1人暮らしをしている母とともに大掃除を行った。
作業の合間には「ちょっとお腹空いてきたね」と話し、「せっかくだからさ、なんか餃子作ってほしいな」とリクエスト。実家の餃子について「お店で食べるのと違って、家で食べるの、本当においしいんですよ」と語り、「焼肉みたいな感じで餃子を焼いて食べるみたいな、ホットプレートで。焼いては食べて、焼いては食べて。400個くらいは、たぶん、食べてました」と振り返った。番組では、3時のおやつとして“曽根家秘伝”の餃子作りも行われた。
また、「お母さんも昔はよく食べたって言うよね」と、母も“大食い”だったことを明かし、母の誕生日には子どもたちからバタークリームケーキをプレゼントし、「それを、お母さんが1人で食べるみたいな、ホールで」と回想。ギャル曽根から「もちろん食費が一番？」と聞かれた母は、「エンゲル係数は高かった」と語った。
番組では、2000年から2003年当時の一般的な4人家族の月の食費平均額が約7万円【出典：「家計調査結果」（総務省統計局）】だったことも紹介されたが、曽根家の月の食費は約13万円だったという。ギャル曽根は「でもお米と野菜はおじいちゃんが育ててた。それをもらい、ほとんど買うのはお肉くらいだよね」と話していた。
さらに、自身が「大食い」と気づいた高校時代のエピソードも披露。初めて彼氏を実家へ連れてきた際、「『ご飯食べていきなよ』ってお母さんが言って……」と切り出し、「うち、ハンバーグは1人8個食べるんですよ」と説明した。
「彼氏にも8個出したんですよ。で、彼は初めて来たし、頑張って食べなきゃと思って、ハンバーグ8個、頑張って食べたんですよ」と当時を回顧。その結果、「そこからもう、家でご飯を食べることはなくなりましたね」と苦笑いを浮かべ、スタジオを盛り上げていた。
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この日は、番組企画で京都府舞鶴市にある実家を訪問。1人暮らしをしている母とともに大掃除を行った。
作業の合間には「ちょっとお腹空いてきたね」と話し、「せっかくだからさ、なんか餃子作ってほしいな」とリクエスト。実家の餃子について「お店で食べるのと違って、家で食べるの、本当においしいんですよ」と語り、「焼肉みたいな感じで餃子を焼いて食べるみたいな、ホットプレートで。焼いては食べて、焼いては食べて。400個くらいは、たぶん、食べてました」と振り返った。番組では、3時のおやつとして“曽根家秘伝”の餃子作りも行われた。
番組では、2000年から2003年当時の一般的な4人家族の月の食費平均額が約7万円【出典：「家計調査結果」（総務省統計局）】だったことも紹介されたが、曽根家の月の食費は約13万円だったという。ギャル曽根は「でもお米と野菜はおじいちゃんが育ててた。それをもらい、ほとんど買うのはお肉くらいだよね」と話していた。
さらに、自身が「大食い」と気づいた高校時代のエピソードも披露。初めて彼氏を実家へ連れてきた際、「『ご飯食べていきなよ』ってお母さんが言って……」と切り出し、「うち、ハンバーグは1人8個食べるんですよ」と説明した。
「彼氏にも8個出したんですよ。で、彼は初めて来たし、頑張って食べなきゃと思って、ハンバーグ8個、頑張って食べたんですよ」と当時を回顧。その結果、「そこからもう、家でご飯を食べることはなくなりましたね」と苦笑いを浮かべ、スタジオを盛り上げていた。