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アメリカで急速に支持を広げている新興EVメーカー「RIVIAN（リビアン）」の試乗レポートを公開。テスラとは対照的な、アウトドア派を熱狂させる「アメリカンな魅力」を徹底解説している。



まずパジメが注目したのは、電気自動車ならではの常識破りな装備だ。フロントにある巨大な収納スペースに加え、荷台には200W電源やタイヤの空気入れ（エアコンプレッサー）まで完備。スノーピークなどのキャンプブランドとのコラボも展開する同社の姿勢に、パジメは「渋い」と高く支持する。まさに「アメリカ人が好きなものを詰め込んだ車」というわけだ。



実際の走行シーンでは、アクセルを踏み込んだ瞬間の“驚異的な加速力”に感嘆の声を上げる一幕も。一方で、EV特有の強力な回生ブレーキには「気持ち悪い」と率直な本音を漏らすなど、忖度なしのレビューを展開。しかし、車内のディスプレイ一つで車高やハンドルの重さ、果てはルーフの透明度まで自在にコントロールできる先進システムには、終始驚きを隠せない。



フルオプションで約1,350万円という価格設定に、思わず「ちょっと手が出ない」と本音もこぼれたが、そのポテンシャルは「最高」と絶賛。日常から過酷なキャンプまでを1台でこなす、電気自動車の“新たな正解”を提示した。



テスラを猛追する「RIVIAN」の圧倒的な加速シーンや、ギミック満載の車内インターフェースの全貌は、ぜひ動画でその迫力を体感してほしい。