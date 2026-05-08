1児の父・アンガールズ山根、長女の“手作りおかず”披露し「成長してるなぁ〜 ちょっと前まで赤ちゃんだったのに」としみじみ
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。長女が家庭科で習ってきたという“手作りおかず”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「上手に出来てる!!」アンガールズ山根の長女特製の“ほうれん草のおひたし”
山根は「娘が家庭科で習ってきた『ほうれん草のおひたし』」とつづり、ピンク色の花形の皿に盛り付けられたおひたしの写真を投稿。「成長してるなぁ〜 ちょっと前まで赤ちゃんだったのに 不思議」と、娘の成長にしみじみとした思いを明かした。
きれいにそろえられた盛り付けに加え、かつお節が添えられた本格的な仕上がり。春らしい器との組み合わせも印象的で、家庭科の授業で学んだことを丁寧に再現した様子が伝わる内容となっている。
この投稿にファンからは「娘ちゃん綺麗に作りましたね 美味しそう！」「上手に出来てる!!」「盛り付けもきれいで上手ですね〜」「ほうれん草が､綺麗に揃っていて盛り付けも完璧ですね」「習ってきたことをご家庭でやってみるのがまず素晴らしい」「嬉しくて、さびしくて。パパは複雑ー」などの声が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子となる長女の誕生を報告した。
【写真】「上手に出来てる!!」アンガールズ山根の長女特製の“ほうれん草のおひたし”
山根は「娘が家庭科で習ってきた『ほうれん草のおひたし』」とつづり、ピンク色の花形の皿に盛り付けられたおひたしの写真を投稿。「成長してるなぁ〜 ちょっと前まで赤ちゃんだったのに 不思議」と、娘の成長にしみじみとした思いを明かした。
この投稿にファンからは「娘ちゃん綺麗に作りましたね 美味しそう！」「上手に出来てる!!」「盛り付けもきれいで上手ですね〜」「ほうれん草が､綺麗に揃っていて盛り付けも完璧ですね」「習ってきたことをご家庭でやってみるのがまず素晴らしい」「嬉しくて、さびしくて。パパは複雑ー」などの声が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子となる長女の誕生を報告した。