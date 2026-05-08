「柿渋麺」って何だ？新潟発・日本初の特許製法で生まれたラーメンの麺が、冷しメニューで真価を発揮

新潟発のラーメンチェーン「新潟らーめん 無尽蔵」が、5月7日から夏限定の冷しメニュー2品の販売を始めた。「彩り冷し中華」（税込1000円）を全国18店舗で、「冷し魚介豚骨つけ麺」（税込1000円）を3店舗限定で提供する。このチェーンの冷しメニューを語るうえで欠かせないのが、自社製麺所で毎日作る「柿渋麺（かきしぶめん）」だ。

柿渋麺とは--佐渡の渋柿から生まれた、日本初の特許製法

柿渋麺とは、新潟のブランド柿「佐渡おけさ柿」の渋柿から特許技術で抽出したポリフェノールを練り込んだ麺のこと。柿渋は未熟な渋柿の果汁を発行させて作る液体で、もともとは伝統的に防腐や防虫、防水などの目的で使用されることが多かったもの。しかし柿渋麺は、新潟県なまめん工業協同組合と新潟県農業総合研究所・食品研究センターが歳月をかけて開発し、20年前に製法特許を取得したという日本初の麺だ。柿渋の特性により、つるりとした喉越しとしっかりしたコシ、弾力あるモチモチ食感が生まれているという。

そしてその食感は温かいラーメンよりも、冷しメニューでこそより際立つ。今季の夏メニューは2品で、「彩り冷し中華（醤油）」は、家製醤油ダレに彩り豊かな野菜と錦糸卵をたっぷりトッピングした、さっぱりながら満足感のある一杯。

一方「冷し魚介豚骨つけ麺」は、数種の節粉が香る濃厚スープを冷やし、新潟特産唐辛子「鬼殺し」の辛さを加えた激辛仕立てで麺量は1.5玉と食べ応えも充分だ。新潟県内を中心に関東・東北・東海など全国に展開する無尽蔵で、夏の間だけ味わえる。

「彩り冷し中華」販売店舗

無尽蔵 花園家 （新潟県新潟市中央区花園1丁目2番2号 コープシティー花園ガレッソ1階）

無尽蔵 にいつ家 （新潟県新潟市秋葉区善道字潟端555番地 ）

無尽蔵 かめだ家 （新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南 3階）

無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市余川字牛蒡島3355−1）

無尽蔵 中条家 （新潟県胎内市大川町14番40号）

無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市大字仲間町字坂下605番地）

無尽蔵 三条家 （新潟県三条市横町2丁目3番2−1号）

無尽蔵 ごせん家 （新潟県五泉市郷屋川2−3−6）

無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市堀篭972−1 イオンモール下妻 2階）

無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市前川1丁目1−11 イオンモール川口前川 1階）

無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生 1階）

無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE3階）

無尽蔵 しながわ家（東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川 １階）

無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市青葉区中央1−1−1 JR仙台駅tekute仙台1階）

無尽蔵 昭和家 （山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505−1 イオンモール甲府昭和1階）

無尽蔵 寒河江家（山形県寒河江市新山1丁目10−1）

無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 1階）

無尽蔵 柳津家 （岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜 レインボーモール館 1階）

「冷し魚介豚骨つけ麺」販売店舗

無尽蔵 もりおか家 味噌と出汁（岩手県盛岡市本宮7丁目１−１ イオンモール盛岡南 １階）

無尽蔵 なとり家 味噌と出汁 （宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 1階）

無尽蔵 コロワ甲子園店（兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 コロワ甲子園3階）

【画像】佐渡おけさ柿の渋柿がラーメンに。20年前に特許取得した「柿渋麺」のつるりとした喉越しとコシ（6枚）