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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「炒めるの、辞めた。焼肉のたれで作るレンジ3分パラパラ炒飯」と題した動画を公開しました。フライパンや包丁を使わず、電子レンジだけで本格的なパラパラ炒飯を作る画期的なレシピを紹介しています。



調理のハイライトは、とにかく洗い物を減らす工夫です。耐熱容器に温かいご飯を入れたら、ウインナーはハサミでカットしながら投入します。味の決め手となるのは焼肉のタレとごま油の2つのみで、ご飯としっかり混ぜ合わせます。動画内では「今はべちゃっとしててOK」と説明しています。



続いて、ご飯を容器の端に寄せ、空いたスペースに卵を直接割り入れてかき混ぜます。「洗い物は増やさない」という徹底した工夫が光ります。最大のポイントは、ラップや蓋をせずにそのまま電子レンジで加熱することです。



加熱後は、「卵を切るようにしながら、ご飯とよく混ぜ合わせます」。さっくり混ぜることで、炒めていないのに驚くほどパラパラの炒飯が完成します。お好みで黒胡椒や青ネギをトッピングし、「安くて、簡単で、旨い。こういうのがいい」と大満足の出来栄えとなっています。



忙しい日のランチや、疲れて帰ってきた日の夕食に、手軽で美味しいこのズボラ炒飯をぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・温かいご飯 180g（冷やご飯の場合は電子レンジで2分加熱して使用）

・ウインナー 1本（ベーコンやツナでも可）

・焼肉のタレ 大さじ1

・ごま油 大さじ1

・卵 1個

・黒胡椒 適量

・青ネギ 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に温かいご飯を入れる。

2. ウインナーをハサミでカットしながら容器に加える。

3. 焼肉のタレとごま油を加え、ご飯と混ぜ合わせる。

4. ご飯を容器の端に寄せ、空いたスペースに卵を直接割り入れ、軽くかき混ぜる。

5. ラップや蓋をせずに、電子レンジで加熱する（500Wで3分40秒、または600Wで3分）。

6. 加熱後、卵を切るようにしながら、ご飯とさっくりと混ぜ合わせる。

7. お好みで黒胡椒と青ネギを散らして完成。