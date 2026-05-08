Image: Cooler Master

レイアウトも自由に決めちゃえ。

ファッションにしても、アクティビティにしても、自分らしいスタイルの追求って楽しいですよね。そんなパーソナライズなワクワク感を持つライバー／クリエイター向けコントローラ「MasterHUB」がこちら。Cooler Masterらしいクールさがありますね。

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ベースの上におけるコントローラは5種類。24ブロックのエリアに、好みのままにコントローラを配置できます。磁石とポゴピンでくっつくため、ネジ止めなどは不要です。

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「Customizable keys」（12ブロック・長方形）は起動するアプリや、機能を示すアイコンを表示できるかっこいいやつ。マクロの登録もOKです。

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「Precision fader」（8ブロック・長方形）は5つのフェーダー付き。入力チャンネルごとのボリューム調整や、各種パラメーターの直感的なセッティングができます。

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勢い余ってもホイールが幅広だから、着実にスクロールやズームができる「Roller accessory」（4ブロック・長方形）。

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3つのボリウムで、複数のパラメータを手早く調整できる「Knob Module」（4ブロック・正方形）。

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「Encoder Module」は1つの大きなダイヤルにディスプレイを組み合わせています（4ブロック・正方形）。

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横向きに配置しても大丈夫。FreeForm 2.0 ベースの拡張思想を採っていて、モジュラーハードウェアはユーザーによる開発もできるみたいですよ。

Source: Cooler Master