遠征中のソフトテニス部の生徒が死亡した北越高校のバス事故で、学校側と、バスと運転手を手配したバス会社の説明がまったく食い違っている。「めざましテレビ」（フジテレビ系）は2026年5月8日放送で、「どちらかが事実と違うことを言っているのかもしれないということです」（井上清華キャスター）と取り上げた。

学校側「貸し切りバスの手配を依頼、費用は後日バス会社に支払う予定」

説明はどう違うのか。バス会社（蒲原鉄道）側は、高校側から「安くしたいのでレンタカーで送迎」という依頼を受けて、マイクロバスと運転手を手配し、料金などは受け取っていないと記者会見で語っている。

一方、学校側は、レンタカーではなく貸し切りバスの手配を依頼し、費用は後日バス会社に支払う予定だったという。

事故を起こしたマイクロバスは緑ナンバーではなく白ナンバーで、運転していた男は乗客を乗せるときに必要な二種免許は取得していなかった。バス会社が手配の料金を受け取っていれば、違法な白バス営業ということになる。

レンタカーを利用、運転手を派遣するというセットは「典型的な白バス行為」

フジテレビの平松秀敏・解説副委員長は「NEWSカイトウ」コーナーで、「レンタカーを利用する、運転手を派遣するというセットになっているんですけども、これは典型的な白バス行為の一つなんです。業界内でも問題になっていますし、当局も取り締まりを徹底している分野なんです。それを今回のバス会社が知らないわけがないんです」と指摘した。

バス会社の営業担当者は自分の免許証でレンタカーを契約し、知人からの紹介で面識のなかった容疑者に当日の運転を依頼している。

平松記者は「警察は事故だけじゃなくて、白バス行為もしっかり調べますよという意図をもって、逮捕したのでしょう」と見る。容疑者が運転を依頼された経緯をどう話すかに注目だ。

（シニアエディター 関口一喜）