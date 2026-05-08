LE SSERAFIM、新曲「CELEBRATION」で多様なグローバルコラボを展開｜夏にはワールドツアー開催＆サマソニ初出演

LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、新曲「CELEBRATION」で多様なグローバルコラボレーションを展開し、世界中で話題を呼んでいる。

5月7日、Googleが、5月の「アジア系・ハワイ先住民・太平洋諸島系米国人（AANHPI）文化遺産月間」に合わせて、新たに「Google Doodle」を公開した。その画像をクリックすると、LE SSERAFIM 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のリードシングル「CELEBRATION」に合わせて、世界中の人々が踊るアニメーションが再生される。

「Google Doodle」は、記念日や歴史的な出来事などをテーマに検索エンジンのメイン画面を装飾するキャンペーン。今回は、「アジア系・ハワイ先住民・太平洋諸島系米国人（AANHPI）文化遺産月間」を記念し、K‑POPにスポットを当て、LE SSERAFIMの「CELEBRATION」をキャンペーンアニメーションのBGMに起用した。これは、グローバルプラットフォームが選定したコンテンツであるだけに、LE SSERAFIMの世界的な影響力を証明している。

また、「CELEBRATION」は、4月24日にリリースされてからグローバルフェスティバル企画会社のINSOMNIACが主催する『エレクトリック・ソウル (ELECTRIK SEOUL)』で鳴り響いた。米国・ロサンゼルスで開催された『エレクトリック・ソウル』は、K‑POPとEDMを融合したパーティーで、会場の大型LEDスクリーンにLE SSERAFIMのミュージックビデオが映し出され、集まった観客からは「CELEBRATION」に合わせて熱い歓声が巻き起こった。

LE SSERAFIMの勢いは日本でも話題を呼んでいる。新しいアルバム 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のリリースを記念し、「FEELCYCLE」とコラボレーションしたスペシャル・プログラム「BSW LSF (BSW LE SSERAFIM)」を5月23日より開始し、新しいアルバムに収録される新曲を含むレッスンを展開する。

「FEELCYCLE」は、暗闇の中で大音量の音楽に合わせてバイクを漕ぐ「暗闇フィットネス(R)」のパイオニアで、フィットネスにエンターテイメント要素を掛け合わせた新しいジャンルを確立し、日本のフィットネス界において圧倒的な存在感を誇っている。

これまで、Taylor Swift（テイラー・スウィフト）やAriana Grande （アリアナ・グランデ）など、海外ビックアーティストとのコラボレーションを実施してきた「FEELCYCLE」が、K-POPグループとスペシャル・プログラムを実施するのは、LE SSERAFIMが初めてだ。このように、LE SSERAFIMは、多様な分野においてグローバルコラボレーションを展開し、世界的な影響力を確固たるものにしている。

「CELEBRATION」が収録されたLE SSERAFIMの新しいアルバム2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1は、5月22日にリリースされる。今回のアルバムは、LE SSERAFIMの新たな章を告げるアルバムで、デビュー当初、「恐れがないから強い」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」と歌う作品だ。

2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1は、グローバルオーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで、事前保存（Pre‑save）件数が22.1万件を突破した。これは、Spotifyのユーザーがアルバムやシングルがリリースされる前に通知されるように申し込むサービスであり、LE SSERAFIMの新たな活動への期待感が高まっていることを確認させた。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催する。

日本では、大阪・大阪城ホール（7月25、26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30、8月1、2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8、9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18、19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2、3日）の5都市11公演で開催される。

また、LE SSERAFIMは、6月6日〜7日に韓国・ソウルのオリンピック公園 (KSPO DOME、88芝生広場) で開催される『2026 Weverse Con Festival（ウィバース・コン・フェスティバル）』への出演も決まっている。さらに、8月14日〜16日に東京・大阪の2会場で開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』にもグループとして初の出演が決定。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな関心が寄せられている。

【作品概要】

LE SSERAFIM ‘CELEBRATION’ OFFICIAL MVhttps://youtu.be/a2grcJdfXmY

「CELEBRATION」ダウンロード／ストリーミングhttps://lesserafim.lnk.to/celebration_jpPR

LE SSERAFIM JAPAN OFFICIAL SITEhttps://www.le-sserafim.jp