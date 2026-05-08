今年の大型連休、信州の観光地もにぎわいました。

そんな連休の過ごし方にも影響を与えた「物価高」。今年の連休をみなさんのお財布事情とともに振り返ります。



■上高地（長野県松本市）■

絶景を求め、にぎわいを見せた上高地。



山梨から

「空気もきれいだし。山がこの時季、残雪で青と白とで、川もきれいだし、すごく大好きなんです」



多くの観光客が、大自然の魅力を体いっぱい、感じていました。





■松本城（長野県松本市）■松本城。信州が誇る、国宝も…。「現在、大変混雑しておりまして、待ち時間が約180分となっております」天守の見学には、長い列ができました。それでも…神奈川から「国宝ですから、ぜひ」松本城管理課 松岡由香課長「連日180分待ちが出るくらいの大勢の方に来ていただいていたので、後半に集中して、カレンダー通りに旅行されているというイメージ」■旧軽井沢銀座通り（長野県軽井沢町）■避暑地、軽井沢。旧軽井沢銀座通りも…。東京から「1泊2日で、旧軽井沢銀座通りとアウトレットに行ってきました。気候も良くて、涼しいというか、ちょっと寒いくらい。過ごしやすいです」店の人は「今年、結構多いですね。道も混んでいるので。値上げとかに慣れている印象がある。買い控えとかは、そこまでは感じられない」大型連休多くの人が訪れた信州の観光地。気になるのが、そのお財布事情です。東京から（親子3人）「長野は斑尾高原に泊まって1泊10万円。あとは金沢や善光寺の周りで蕎麦を食べたり、食事代がもろもろで10万円くらい」大阪から（夫婦と幼児）「3泊しました。実家に泊まったので、移動くらいで。（夫婦で）10万円いかないくらい」愛知から（家族5人）「電車も入れると30万円くらい。（何に一番かかった？）ホテルですね」ガソリンも、食事も、宿泊も。物価高の中で迎えた大型連休。取材中、多く聞かれた旅行スタイルが。愛知県から「日帰り」岐阜県から「日帰りです。ホテルもこの時季高いから、日帰りで」三重県から「けさ4時に出てきて、安曇野へ行って日帰りで帰ろうと思っています。高速代とガソリンと食事だけなので、2～3万円で収まってくれればと思っています」大手生命保険会社、明治安田生命が連休前に行った調査では、今年の1人分の連休の予算は約3万6000円。去年から1300円余りの増加です。その一方で、予算を去年よりも「減らす」と答えた人も約2割いました。明治安田生命では「使う派」と「抑える派」に2極化したと分析しています。また、過ごし方について聞くと、「自宅で過ごす」という人が全体の半数近くを占め、近場で楽しんだ人が多かったとみられます。■アルプス公園（長野県松本市）■ひときわにぎわっていた松本市のアルプス公園。5月3日には、「松本子どもまつり」が開かれ、市内13の団体が工作やアトラクションを“無料”で体験できるブースを出しました。体験した子どもは「楽しかった」安くて、近くて、日程が短い、「安・近・短」で楽しむ家族連れなどが目立ちました。松本市内から「安・近ですね。これは朝握ってきたおにぎりです。外に出てどこか遊びに行って、食事するにも値段が高いというのはすごく感じる」中野市から「無料でみんなで行けるというと、公園が魅力的で。きのうはスカイパークとか行ったがすごく良かった」松本市内から（父）「自転車で来た。近場だね今回は」松本市内から（子）「でも近くても楽しめればいい」大きな公園は、子どもたちにも大人気！遊びに来ていた子どもは「楽しい。こういう（遊具）ところとか、上に登って（友達と）お話できたりして楽しい」■小諸市動物園（長野県小諸市）■こちらは、5連休の最終日、6日の小諸市動物園です。小諸市内から「近いというのと、遊びに来やすかったというのが一番」上田市から「ガソリンも高くなっているし、（連休は）近場で過ごした感じですね」開園100周年の節目を迎え、リニューアルオープンしたばかりの、長野県内最古の動物園です。子どもは「（何が楽しかった？）ペンギン。食べているところがかわいかった」子どもは「ペンギンが見たくて。かわいかった、ものすごく。魚食べているところが」子どもは「あまり動物園とかでライオン見ないの、ビックリした」旅先で贅沢に過ごした人も、近くの公園で楽しんだ人も。連休の思い出とともに日常が戻ってきました。