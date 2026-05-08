M−1ファイナリストのお笑いコンビ、カベポスターの永見大吾（36）が8日、Xを更新。結婚を発表した。

永見は裏アカウント「鈴原動物園」の存在を明かした上で「裏アカにてご報告があります」と報告。「鈴原動物園」のアカウントで声明を発表した。

「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます。これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります」とつづった。

今月1日には相方の浜田順平（39）も結婚発表。カベポスターは浜田と永見大吾のコンビで2014年に結成。22年の第43回ABCお笑いグランプリ王者。M−1グランプリ22、23年のファイナリスト。

以下、発表全文。

日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ

私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。

この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます。

これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります。

まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

永見大吾